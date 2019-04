Listado de recomendaciones por expertos de libros para niños Varias portadas de libros recomendados. Libreros y blogueros explican con sus palabras las obras que sugieren para que los más pequeños de la casa lean JAVIER BRAGADO Madrid Martes, 23 abril 2019, 07:42

Ana Nebreda Blog Biblioabrazo

Para que se enganchen a la lectura

'Saltamontes va de viaje'. Arnold Lobel. Ed. Kalandraka, 2017

Saltamontes va de viaje (1978) contiene seis relatos. Una mañana Saltamontes encuentra un camino bonito y decide hacer un viaje por esa ruta. En el recorrido viviremos con él seis sucesos: con escarabajos, con un gusano, con una mosca, con un mosquito, con tres mariposas y con dos libélulas.

Ya veis que lo pequeño le gustaba a Lobel y detrás de estos diminutos personajes nos plantea cuestiones complejas: la tolerancia, la superación, la obsesión, la flexibilidad, las costumbres o las prisas. Las historias, el ritmo de los relatos, las ilustraciones y la tipografía, son un acierto para los lectores noveles. Un clásico imprescindible.

'El libro de Gloria Fuertes para niñas y niños'. Gloria Fuertes y Jorge de Cascante. Il. de Marta Altés. Editorial Blackie books, 2017

Gloria Fuertes es la poeta de los niños. Todos sus poemas son para leer, para dibujar, para memorizar, para cantar, para imitar, para escribir, para dramatizar…

Ella creó un estilo particular con sus versos que hacían llorar de emoción y de risa, que acercaban el mundo con claridad, haciéndose entender por todos. Este libro contiene 139 poemas y cuentos. Todos sus clásicos. Y además, algunos materiales inéditos como cartas escritas por los niños, fotografías de la poeta y una carta a los maestros.

'Las vacaciones del ratón que faltaba'. Giovanna Zoboli. Ilustraciones de Lisa D´Andrea. Editorial A buen paso, 2016

Lugares, amigos, familia, viajes… Este libro es perfecto para el reencuentro. Gato y el Ratón que faltaba nos contarán sus vacaciones: hacer las maletas, mar o montaña, el encuentro con los primos, caminar, jugar, pescar, nadar… ¡Un verano lleno de verbos!

Es un libro lleno de aciertos: diferentes tipografías que estimulan la lectura, la cercanía que establecen los protagonistas con el lector, un texto cuidado, ágil y emocionante, las ilustraciones entrañables llenas de detalles para nombrar, señalar y sentir, pictogramas, toques de humor y mucha, mucha ternura… como la de los amigos que se quieren. Para leer y ver una y otra vez.

Para lectores que ya están enganchados

'El columpio de Madame Brochet'. Beatriz Osés. Il. de Emilio Urberuaga. Editorial Edebé, 2017.

Con cierto sabor a las historias de Roald Dhal, es sorprendente cómo se encadenan los acontecimientos y la frescura de los sucesos en esta pequeña novela. Madame Brochett tiene 90 años y vive sola. La vejez es un poco molesta. Es su cumpleaños y ¡cómo desearía volver a ser niña! Y eso que no todos los niños son una lindeza. Precisamente su vecino, Gilbert Roux, un niñato maleducado y ceporro, le amarga la existencia con sus macarradas. Un columpio en el jardín será el camino hacia un cambio mágico para los dos personajes.

El texto es una maravilla: su lenguaje, los diálogos, la soltura de la narración, el humor, la ternura y la expectación que crea en el ambiente de la lectura. Los personajes son muy divertidos, sutiles, sorprendentes, sinceros, sin tapujos en sus pensamientos y acciones, y sin tópicos ni moralinas.

'Olga de papel'. El viaje extraordinario' Elisabetta Gnone. Il. Linda Toigo. Editorial Duomo, 2017

Olga de papel inicia un largo viaje para convertirse en una niña de verdad y ser como los demás: de carne y hueso. Esta es la historia que cuenta una niña, Olga Tindal, que ha heredado el gusto y la habilidad de narrar y a la que todos, niños y mayores escuchan con expectación. Se establece en la novela un doble escenario: el imaginario y el real.

El viaje de la niña de papel está lleno de encuentros con personajes que le ayudarán a encontrar a la maga Auselia, capaz de hacer posible su deseo, pero sobre todo, a reconocer y a querer a la niña que es en realidad. Una preciosa narración, exquisita en el estilo literario y apasionante en el tema y los acontecimientos que nos mantiene enganchados sin descanso hasta la última página.

'Vikingos'. Vincent Carpentier y Jeff Porquié. Editorial Nórdica infantil, 2017

Vienen de Escandinavia, un país muy frío, con sus barcos con cabeza de dragón porque son buenos navegantes; tan buenos, que llegaron a América bastante antes que Colón. Vicent Carpentier es un arqueólogo francés buen conocedor del pueblo vikingo: guerreros, comerciantes y amantes de la poesía y las historias.

Las ilustraciones de Jeff Porquié transmiten muy bien el clima y escenarios en que vivían los vikingos. Los buenos libros informativos son una apuesta estupenda para la lectura, no solo porque nos enriquecen culturalmente, también porque son muy entretenidos y nos hacen ser lectores diversos.

Maider y Raquel Librería Chundarata (Pamplona)

Especializada en ilustración.

Para primeros lectores

'Hilda y el trol' (Barbara Fiore editora). Es el primer cómic de una maravillosa saga en la que caben todo tipo de personajes y aventuras. Con una protagonista valiente, de pelo azul y acompañada siempre de Brizna, su mascota, recorreremos paisajes nórdicos en busca de visitantes de madera, trols, montañas gigantes..... Un cómic para niños que que también gusta a adultos y que te dejará con la miel en los labios esperando la siguiente aventura.

'Superpatata'. (Bang ediciones) El maléfico Doctor Malévolo ha convertido a SuperMax, el defensor de la justicia mejor peinado, ¡en una patata! Escrito en mayúsculas, es perfecto para comenzar la lectura reforzado con la imagen, y además con una historia de superhéroes que no deja indiferente. Ya ha salido el volumen 7.

'La cena con la reina'. (Fulgencio Pimentel). Divertido e ingenioso, nos cuenta como la pequeña Nina es invitada a cenar por los mismísimos reyes de Inglaterra mientras está siendo regañada por sus padres por sus malos modales. ¿Cómo te comportarías si fueras invitada a cenar al Palacio de Buckinham? Basada en una anécdota real de la autora, la cena con la reina es una historia sin moralina, y que no deja de ser un canto al «haz lo que quieras, que es mucho más divertido». Lo más importante es disfrutar ( y en este caso, de la lectura).

Para los lectores avanzados

'Malvado zorro feroz'. (Reservoir Books). Nos relata la vida de un zorro que, por más que lo intenta, no logra inspirar miedo a sus presas. Cansado y hambriento, acepta la ayuda de otro habitante del bosque, el lobo. Juntos idean un plan para conseguir unos polluelos que serán una exquisita comida. El reparto de esta alocada historia lo completan las gallinas, un perro guardián, un conejo y un cerdo. Una historia para hacerte reir

'Los diarios de cereza'. (Alfaguara). Cereza quiere ser escritora y para ello le han dicho que tiene que fijarse mucho en los detalles y su madre le ha animado a tener un diario. Así comienza a investigar sobre la el Señor Misterio, que va siempre con cubos de pintura de colores y se adentra en el bosque. Desde su cabaña, y sus inseparables amigas Lina y Erika, descubriremos qué esconde este entrañable personaje. Un fantástico cómic qué aúna misterio, amistad y una preciosa historia. Es el primer tomo de una serie que viene avalada por el premio Anguleme. Originalmente construida, intercala el diario con letra manuscrita de Cereza y la historia narrada en cómic.

'Nimona' (Océano editorial). Surgida como cómic web, nos narra la historia de una cambiaformas, un ser que tiene la capacidad de modificar su aspecto, que aspira a ser la secuaz de Sir Trabuco Negronini, el villano oficial del reino. Su misión, probarle al reino que Ambrosio Piel Dorada y sus colegas del instituto de la Ley y Heroísmo no son los héroes que todo el mundo piensa. Fantasía y ciencia ficción a partes iguales, con una dosis de humor.

'Valerosas' . (Dibbuks) Retrato de 15 mujeres en este primer tomo, al que seguirá un segundo y último. Mujeres científicas, actrices, activistas, atrevidas, luchadoras… mujeres, todas ellas luchando contra las normas impuestas, en diferentes épocas y países. De manera desenfada iremos conociendo a todas ellas, rompedoras en todos los ámbitos. No nos vamos a encontrar con Frida y tampoco con Sally Hear, vamos a conocer a otras mujeres, más controvertidas, quizás, y, por supuesto, menos conocidas, pero que también son mujeres ejemplares porque hicieron «lo que ellas querían hacer».

Ester Madroñedo Kikirikú y la bruja (Madrid)

Para primeros lectores

Un éxito para muchos niños es 'Supepatata', una gente que ha sacado una colección para que los niños disfruten del cómic y tiene una serie para niños de a partir de tres años, otra a partir de seis y otra a partir de nueve. Están muy bien hechos, el cómic no es fácil de leer. Para seis años están en mayúsculas y la manera de leer las viñetas es lineal. 'Superpatat' es un gran éxito, de niños que no quieren ir por otro lugar.

Otra manera de llegar al libro es la manera tradicional como el inspector Cillo y Chin Mi Edo (Edebé), que son casos detectivescos. O clásicos como Johnny B Jones. O Perla, que es una ballena de río. Pero elegir un libro es muy difícil. Los que tienen capítulos como el inspector Cillo favorecen el paso de los libros que lees en una noche a un libro que tienes que esperarte hasta el día siguiente. Hay muchas colecciones estas para pequeñajos.

Otro clásico que sigue funcionando fenomenal es 'Abezoo', de Carlos Rediejo, editado por SM. Es un abecedario en cada letra es un poema sobre un animal. Es muy cantarina y facilita mucho la lectura.

Para lectores a partir de 8 o 9 años

Algo que está funcionando muy bien y gusta a la mayoría son 'Los futbolísimos'. Unos libros con un camino diferente pero que son muy chulos son las biografías. 'El Rompecabezas' tiene una colección de biografías que se llama 'Sabelotodo': Colón, Darwin, personajes del arte, gente del cine... Está funcionando fenomenal un libro de biografías que se llama 'Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes'. Son 100 biografías de mujeres en que una página es una ilustración y la otra una carilla con la biografía de esa persona. Tienes periodistas, científicas, descubridoras, gente actual y de otro tiempo. Son 100 mujeres interesantes.

Roald Dahl es un clásico que siempre funciona y que es una recomendación de calidad. Hay distintas edades, pero lo típico es 'Charlie y la fábrica de chocolate'. Son clásicos que sabes que son buenos libros.

Silvia El color de los besos (Blog dedicado al libro ilustrado)

Para bebés, hasta los 3 años, los que no pueden faltar en su biblioteca son los cuentos de la colección 'De la cuna a la luna' (Kalandraka). Y también 'Mi cara' de la editorial Jaguar.

Para niños de 3 a 5 años, hay álbumes muy interesantes. A mí me gustan mucho 'Las princesas también se tiran pedos', '¿De qué color es un beso?' (ambos de Algar), 'Así es mi corazón' (Bruño), 'La ovejita que vino a cenar'...

Ya para lectores empedernidos y mayores de 7 años, sin duda recomiendo 'Cuentos para entender el mundo', de Eloy Moreno (autoeditado) y 'Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes' (Planeta).

Patricia El búho lector (Oviedo)

Para los más pequeños

'Abezoo', de la editorial SM. Abecedario de animales rimado, imprescindible en cualquier biblioteca.

'El topo que quería saber quién se había hecho aquello en su cabeza' de la editorial Beascoa, escatológico, gamberro y sobre todo divertido

'El cocodrilo al que no le gustaba el agua', de la editorial Picarona, cuento con moraleja, con bonitas ilustraciones, SOMOS DIFERENTES...

Para los buenos lectores

'Cuentos para entender el mundo'. Autopublicación, en este libro Eloy Moreno recoge varios cuentos con una enseñanza final, es muy ameno de leer a la vez que nos hace pensar.

'Las brujas' . Editorial Loqueleo, Roald Dahl es un autor imprescindible tanto para los buenos lectores, como los que no los son tanto, dentro de su bibliografía éste es mi favorito

Wonder. La lección de August' Editorial Nube de Tinta. Es una historia tierna, dulce y dura a la vez. Aunque es de hace un tiempo, vuelve a llamar la atención de los jóvenes gracias a la película. Libro anti-'bullyng'.

Joaquín M. Bohorquez Astrolibros

Para enganchar a los no lectores

- La serie de Elvis Rivoldi, editada por La Galera, escrito por Bono Bidaro. Sin duda el libro que recomendamos cada vez que un cliente nos dice que su niñ@ de 8 a 10 años no lee o que no le gusta la lectura. Las aventuras de un niño un poco trasto, escritas con mucho humor y con mezcla de cómic y lectura, lo que les facilita la comprensión. La respuesta es siempre que han disfrutado con la lectura, que se reían mucho y vuelven buscando otro de los números.

- 'La extraña visita', editado por Libre Albedrío, escrito por Gracia Iglesias e ilustrado por Vicente Cruz. Un cuento ilustrado para primeros lectores o para los prelectores, que ayudará a que sientan la lectura como algo divertido. Un divertidisimo cuento rimado que hace reir, sorprende y da juego a la narración oral (y lo decimos por experiencia)

- 'Walter DomWille y el alucinante televisor espectral', editado por Fun Readers, escrito e ilustrado por Ánder Péres. Para más de 10 años. En nuestra librería fue el superventas del verano de 107. Zombis, amigos frikis, viajes en el tiempo... lo tiene todo para enganchar y divertir a los jóvenes lectores.

Para los ya enganchados

- 'Mi hermano persigue dinosaurios', editado por Nube de Tinta, escrito por Giacomo Mazzarioll. Un joven Giacomo nos cuenta la historia de su familia y la relación especial con su hermano menor, qu tiene síndrome de Down. Una relación que pasa por la aceptación, la vergüenza y la gran amistad y admiración. Literatura juvenil a partir de 13/14. Un libro diferente, escrito por el propio Giacomo.

- La trilogía 'La leyenda del hechicero', editado por Planeta y escrito por Taran Matharu. Trilogía llena de magia, aventuras, fantasía y demonios, que engancha a jóvenes y adultos. A partir de 13 años si son buenos lectores. Si no, a partir de 14/15.

- 'El ladrón de minutos', editado por Edebé, escrito por David Lozano. Una historia con aventura e intriga que los jóvenes lectores no pueden dejar de leer. A partir de 10 años. Una historia original de un niño que quiere recuperar el día de su cumpleaños que, por un recorte de días en el calendario dictado por las Autoridades, ha desaparecido. Otro de nuestro superventas.

Miguel Ángel Rincón La Petita (Barcelona)

Para los más lectores

'El rey del bosque'. Stower, Adam.

Divertidísima novela en la que la ilustración juega un papel esencial, narra las peripecias de Ben, un chico debilucho que, huyendo del matón de clase, encuentra un bosque secreto donde reina un personaje inolvidable. Un libro perfecto para enganchar a no lectores recalcitrantes.

'El zoo petrificado' (Serie Los diarios de Cereza 1). Joris Chamblain/Aurélie Neyret.

Una aventura que combina la viñeta del cómic y la narración. Cereza y sus amigas seguirán la pista de un hombre misterioso que cada mañana pasa junto a su cabaña hasta perderse tras un muro que oculta un secreto. Una celebración de la amistad magníficamente ilustrada. El inicio de una serie que triunfará con toda seguridad entre las primeras lectoras.

'Armstrong. El increíble viaje de un ratón a la Luna' Kuhlmann, Torben.

Kuhlman continúa, en este libro, la serie de personajes célebres de la historia de las grandes aventuras humanas -el primero fue Lindberg- transfigurados en ratones aventureros. Ilustraciones majestuosas, historias capaces de subyugar a primeros lectores y a adultos; un álbum ilustrado indispensable, con la cantidad justa de texto para obligar al lector a adentrarse en la letra para seguir al pequeño Armstrong en su peripecia.

Para los más lectores

'Olga de papel. El viaje extraordinario'. Gnone, Elisabetta. Duomo Ediciones.

Una aventura fantástica repleta de ternura. Una nueva Alicia, con un punto de introspección y delicadeza. Una novela de superación y descubrimientos, ideal para lectores y lectoras jóvenes.

'Mystical 1. El despertar de la magia' Álvarez, Marta. La galera.

Una lectura ligera, la primera entrega de una saga que promete convertirse en uno de los grandes éxitos por venir. La historia de un grupo de amigas que descubren poseer poderes y habrán de transformarse en las defensoras de nuetros mundo frente a enemigos terroríficos que quieren exterminar al ser humano. Aventura, amistad y chicas que desbordan los tópicos.

'El libro de la oscuridad I. La bella salvaje'. Pullman, Philip. Roca Libros.

El retorno de Phillip Pullman a las librerías. El inicio de una nueva saga ambientada en ese mundo alucinante que descubrimos en la trilogía de La Materia oscura y que renace ahora con un nuevo personaje, Malcolm Polstead. Imprescindible para lectores de literatura fantástica.

Karol y Bea Libroteca 'El gato de Cheshire' (Zaragoza)

Para que se enganchen a la lectura

'Los pequebichos' (Editorial Bruño):

Es un libro que les encanta a los niños y que siempre está en nuestras recomendaciones. Incluye 6 cuentos escritos con letra ligada y con algún pictograma, cartulinas troqueladas para crear a nuestros bichos y un CD con canciones de las historias.

Recomendamos este libro para los lectores que empiezan a leer con letra ligada ya que la letra es muy grande y las historias son cortitas, para que no se vean desbordados con historias largas y puedan centrarse en la comprensión lectora. Además, al final de cada historia hay actividades para poder completar. Ésto hará la lectura más amena a los niños que están aprendiendo a leer.

- Colección Isadora Moon (Alfaguara)

Para lectores que ya manejan la lectura con letra de imprenta y que quieran una historia un poquito más larga, pero sin llegar a ser una historia de más de 150 páginas, recomendamos las historias de Isadora Moon. Este personaje no sólo ha conquistado a los pequeños lectores con sus portadas llenas de purpurina y en tonos negros y rosas, sino que logra enganchar a aquellos que descubren su historia.

Isadora tiene unos papás un poco especiales, y es que su padre es un vampiro y su madre un hada, así que imaginad cómo puede ser esta pequeña. Unas historias que están enganchando a los niños de unos 6 añitos que buscan aventuras del día a día de esta familia. El cumpleaños, el primer día de cole o una excursión con toda la clase, son algunos de los títulos que forman esta fantástica colección.

- Pequeños Titanes (Editorial ECC)

Algo que nunca falla para enganchar a los niños a la lectura es recurrir a un buen cómic. En 'Pequeños Titanes', aunque a priori os pueda parecer largo, aparecen un montón de aventuras de nuestros protagonistas por lo que podremos hacer uso del marcapáginas y leer un poquito cada día para que vayan cogiendo el hábito y además la letra es en mayúsculas, la primera que suelen manejar cuando aprender a leer.

Nos gusta mucho recomendar cómics, ya que van genial para la comprensión lectora y la capacidad de síntesis. Además son muy visuales y suelen animar a los peques a seguir descubriendo la aventura.

Para el grupo de 'peques' que ya son lectores habituales

- 'Agus y los monstruos' (Combel)

Agus es un chico un poco despistado que un día, un poco por casualidad, descubrirá a un monstruo de peluche que habla. Esta colección la recomendamos para niños que ya leen pero no mucho, o para niños a los que no les gusta demasiado leer, ya que combina un poco la historia con viñetas y diferentes estilos de letra que hacen que sea más llamativa y porque a este pequeño monstruo le encanta leer y siempre está haciendo referencia a libros. Además hay un especial de invierno que viene con un 'Bufagus' de regalo y por supuesto otro especial para los pequeños fans de Star Wars.

- 'Segundas partes siempre fueron buenísimas' (Edebé)

Seguro que nuestros peques conocen los clásicos de siempre pero no saben lo que ocurrió después de que el patito feo se convirtiera en cisne o caperucita consiguiera escapar del lobo.

El patito feo se ha convertido en un guapo cisne, ahora el lobo es bueno ¿o no?, Hansel y Gretel y la Bella Durmiente son otros de los títulos que completan la colección. Nos parece que es una forma original de acercar los clásicos a los niños, además de una continuación inesperada. Además somos muy fans del ilustrador, David Guirao, que es de Zaragoza.

- 'Harper y el paraguas mágico' (La Galera PVP: 12.95€)

Y para que los que disfrutan con las aventuras con un toque de misterio y fantasía, Harper y el paraguas mágico es un acierto seguro, porque combina todo esto con una aventura en la que no podrían faltar los gatos. Y es que nos encantan los gatos, pero en este caso han desaparecido, así que con ayuda de un paraguas que tiene algo de magia, Harper y un grupito de niños vecinos suyos, tendrán que conseguir descubrir el misterio. Cuenta con una segunda parte ya publicada y seguro que les encanta a vuestros peques.

Miguel Escalera Librería Rayuela Infancia (Sevilla)

Para que se enganchen a la lectura

'Saltamontes va de viaje' de Kalandraka

Perfecto para los primeros lectores. Seis relatos cortos e ilustrados de uno de los grandes autores de la Literatura Infantil y Juvenil, Arnold Lobel. Seis relatos cargados de valores en el que descubrimos personajes pintorescos y a un saltamontes que hace un viaje que le sirve para conocerse mejor a si mismo y al mundo que le rodea. Tierno y profundo a partes iguales.

'A veces me aburro' de Ediciones TTT

Un álbum ilustrado con una propuesta plástica genial y una historia llena de humor y ternura, divertida y juguetona, que nos invita a reconocernos como somos. Una sencilla inyección de autoestima.

'Un camino de flores' de Libros del Zorro Rojo

La historia de este álbum ilustrado pone de manifiesto la importancia de los detalles, de las pequeñas cosas, de la potente sensibilidad humana capaz de transformar la realidad, aportándole color. Se trata de una historia sin palabras pero no por ello menos narrativa sino que, muy al contrario, nos enreda con su ritmo hasta conseguir emocionarnos profundamente.

Para los lectores más avanzados

'Tristán encoge' de Blackie Books

Tristán encoge es el rescate de un clásico contemporáneo de un dúo de autores difícil de igualar. La historia de Tristán muestra, una vez más, la dificultad de niñas y niños de hacerse escuchar por los adultos. Tristán va encogiéndose hasta que se hace casi invisible.

Hay muchas lecturas ahí, mucha proyección para el lector y lectora niño y mucha demanda de atención reclamada para el lector y lectora adulto. Eso sí, la plumilla a tinta china de Gorey, eso es, no solo inconfundible, sino espectacular.

'El libro del mundo', un libro solidario y benéfico editado por Rayuelainfancia

La historia de Nico, un niño que descifra el olor de la lectura y va entendiendo el significado que entraña la palabra «leer», cautiva, sin duda, al lector. Una historia que remueve y conmueve y te deja más preguntas que respuestas.

El libro del mundo, el relato escrito por Eliacer Cansino e ilustrado por Guridi con el que Rayuelainfancia conmemora su 20 aniversario como librería especializada en Literatura Infantil y Juvenil, revela el proceso de descubrimiento de la magia de la lectura. Los beneficios obtenidos de su venta se destinarán íntegramente a dos organizaciones sin ánimo de lucro que hacen una labor extraordinaria: Danza Mobile y Casa de Palabras Andalucía.

'Cien años de soledad' de Impedimenta

Una edición de esta joya de Literatura de todos los tiempos para jóvenes y adultos, ahora en una edición exquisitamente ilustrada. Una exquisita edición ilustrada de Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez. Una edición que es un homenaje también por el 50 aniversario de la publicación de la obra. Merece la pena, porque leer con una edición así es un regalo en todos los sentidos.

Enrique García Librería Venir a cuento (Madrid)

Para que se enganchen a la lectura

De 0 a 6 años: 'La cocina de noche', de Maurice Sendak. Kalandraka. Este álbum ilustrado de 1970 representa un sueño infantil surrealista a modo de tira cómica, por lo que la narración es secuencial y, principalmente, en imágenes. Fue premio Caldecott 1971

Más de 6 años: '44 poemas parea leer con niños', Selección de Marc Benegas. Litera. Pocas selecciones de poesía infantil tan atinadas como esta. Y, si hay algo que entusiasma a un niño más que un cuento, es un poema. Un libro con el que disfrutará toda la familia.

Más de 8 años: 'El pirata y el boticario', de Robert Louis Stevenson e ilustrado por Henning Wagenbreth. Libros del Zorro Rojo. Este cuento corto de uno de los maestros de la narrativa de aventuras, editado en gran formato con unas ilustraciones espectaculares, es una historia repleta de humor, ironía y crítica social que encandilará a niños y adultos.

Para quienes ya están enganchados a la lectura

Más de 6 años: 'Fuego', poema de Jan Brzechwa con ilustraciones de Agnieszka Borucka-Foks. Media Vaca. Todo lo que publique esta editorial valenciana hay que tenerlo en cuenta. Empieza a leer este poema polaco de 1943 en voz alta y acabarás escenificando en familia esta ágil y divertida extinción de un incendio

Más de 8 años: 'Cuentos para la escuela', de Gianni Rodari con ilustraciones de Giulia Orecchia. Planeta. De entre toda la recomendable producción de este narrador preciso, divertido e irónico, este contiene una selección de todos aquellos cuentos que el autor habría querido leer en el colegio. Por algún libro de este hombre hay que empezar...

8 años: 'Pequeño Vampir', de Joann Sfar. Fulgencio Pimentel. Si lee cuentos pero hay que empezar a adentrarlo en otros mundos sugerentes, estas historias brillantes, entre la ternura, el humor un poco negro y la escatología, harán las delicias de la muchachada y les iniciará en el mundo del cómic por la puerta grande.

El dragón lector (Madrid)

Para enganchar a la lectura

Creemos que para aenganchar a los niños a la lectura nos gusta tirar por el humor y por la intriga primero. Sobre todo, el humor. Lo que te recomendamos es Roald Dahl, que vendemos muchísimo. Nos gusta que empiecen por 'La maravillosa medicina de Jorge'. Conecta con la infancia, con cosas que hemos hecho todos y no creemos que pase de moda. Éste es muy gracioso y con un cierto toque de magia y misterio. Es que Roald Dahl es un genio.

Otra cosa que nos encanta para que se enganchen es Harry Potter (Salamandra). Nosotras somos seguidoras y en esta librería tenemos de todo de Harry Potter. Porque tiene un punto de conexión enorme con el niño y porque te permite imaginarte un montón de cosas. Es una maravilla. Somos fans de Harry y queremos ir a Hogwarts si alguien nos invita.

También recomendadmos 'El último rebaño' (Salamandra) porque es una distopía que va a gustar mucho ahora que está de moda y porque tiene un mensaje ecológico muy bonito con los animales. Y es un libro muy divertido.

Para lectores avanzados

Para iniciados recomendamos Roald Dahl. En este caso 'Las brujas' (Alfaguara), que es tremendamente gracioso y el personaje te engancha y te cae bien enseguida. Es un libro difícil de dejar de lado cuando lo empiezas a leer. Es adictivo. Si ya tienes 9 años lo vas a entender perfectamente.

'Piratas del mar y lago' (Thule) tiene un contenido fantástico y de aventura. Los piratas tienen un punto diferente.

Uno del que somos superfans es es de los 'Los Bandídez' (Nordica). Aparte de que te partes de risa tiene muy buen texto, está muy bien escrito y es muy original.

Chus Llibreria Llibres Chus (San Juan de Alicante)

Para los primeros lectores

'Saltamontes va de viaje. El viatge del Saltamartí' (catalán). Un libro de Arnold Lobel, uno de los grandes autores clásicos de la literatura infantil contemporánea. Editado por primera vez en España por Kalandraka

'La extraña visita' editado por Libre Albedrío, editorial que comparte entre Alicante y Almería la edición de sus libros. Una historia llena de rima, repeticiones, encadenamientos y sorpresa final. Todo para triunfar y crear lectores.

'Rumor de rimas'. Un libro-disco homenaje al poeta Antonio Rubio donde se musicalizan sus poemas. Unas ilustraciones preciosas y un formato muy cuidado para enganchar desde las primeras edades a los peques en la rima, la música y las historias

Para lectores avanzados (de 8 a 10 años)

'Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes'. Un libro que recoge 100 autobiografías de mujeres famosas, ilustrado por 100 ilustradoras diferentes. Un libro inspiracional con las historias de 100 mujeres extraordinarias del pasado y del presente, de Frida Kahlo a Serena Williams. Un libro inspiracional para leer y releer desde 5 años hasta 99 y para educar en igualdad

'Tristán encoge'. Un clásico recuperado por la editorial Blackie Books. Un libro tierno, inquietante y divertidísimo sobre la ceguera del mundo adulto.

'El rapto del príncipe Margarina' (Océano travesía). Un cuento inédito de Mark Twain, recuperado e ilustrado magistralmente por Philip y Erin Stead y editado por Océano travesía

Ibon Ceberio Blog 'Literatil', centrado en el álbum ilustrado

Para primeros lectores

'A la vista' (Editorial Libre Albedrío). Lo recomiendo, sobre todo, porque es mudo, no tiene palabras. Lo primero es que el niño tenga el contacto con el libro. Hay otros que son ya para niños de 15 o así. Este, al ser mudo y no tener palabras, lo bonito es que el niño que no sabe leer de 4 o 5 años está al mismo nivel que el que lee. Es más, muchas veces tiene mucha mayor capacidad de comprensión de los dibujos, se fija más, encuentra más detalles en las ilustraciones... A mí es una cosa que me encanta. Trata temas ecológicos, cómo nos relacionamos con el medio, con nosotros mismos, cómo nos descuidamos. Él dibuja siempre como un contorno que es una isla, el contorno es una imagen siempre fija y lo que va variando es la relación que tienen el hombre con esa isla, con los animales, cómo se carga la isla, cómo se vuelve a arreglar, cómo vuelve. A mí me ha resultado muy bonito, es un drama estático.

Hay un libro con pocas palabras que se titula 'Un rey de quién sabe dónde', (editorial 'A Fin de Cuentos' y autor 'Ariel Abadi'). Es muy visual, se entiende muy fácil y deja que el pequeño lector que llene todo. Es una lucha de poder con un rey de aquí y otro de más allá y un 'Me muero por ser rey'. Deja mucho a la imaginación y la sugestión y te va enganchando. Tiene un mensaje sobre estas luchas de poder que tenemos que igual es la historia más antigua de la humanidad. Son cuentos para niños, pero a la vez siendo mayor tú le sacas jugo, lo ves, lo disfrutas.

Otra recomendación es 'Las ideas de Ada' (Editorial Juventud). Es la historia de Ada Lovelace, la primera programadora informática del mundo. Es una biografía ilustrada de la hija de Lord Byron y una matemática. Es muy bonito, la historia es muy interesante y me pareció fascinante cómo con esa imaginación llegó a conseguirlo. Hay como una lucha porque la madre separa a la hija del poeta por esa vida un tanto errática que es un caos y lo que hace es quitarle todo el lado de la poesía y creatividad porque quería que fuera matemática. Pero también desarrolla el lado creativo y encuentra a otro personaje que estaba ideando unas máquinas que son como unas calculadoras gigantes y ella con suvisión creativa ve que eso era el primer ordenador del mundo. Lo que hace es programar unas tarjetitas que usaban en unos telares para tejer. Nunca se llegó a hacer porque resultaba muy caro y complicado y ella murió muy joven, pero es como si fuera la primera informática. Es muy bonito cómo está ilustrado. Hace unos efectos como en tres dimensiones porque va consiguiendo sombras y visualmente es una pasada.

Para lectores avanzados

'Confesiones de un amigo imaginario' (Puck). Esto ya es una novela para un niño de 11 o 12 años. Es un cuento muy divertido con pinceladas filosóficas. Es un niño que descubre que no es niño sino amigo imaginario. Se pica mucho con quien le imagina. Primero se entera de que la niña tiene un amigo imaginario y es que no se entera de que es él mismo. Es muy original y divertido, te ríes mucho. Luego pide que lo liberen y va dando tumbos.

Uno de poesía porque me gusta la poesía. 'Arroz con leche(Kalandraka). Ha sido el premio Orihuela 2016. Más que poesía para niños es poesía para la infancia. Mejor para niños mayores de 10 años.

Oblit Baseiria Virgili Casa Anita (Barcelona)

Para que se enganchen

'Empanada de mamut'. Jeanne Willis Tony Ross. Libros del zorro rojo.

'Búho en casa'. Arnold Lobel. Ekaré.

'Ernesto y Celestina, músicos callejeros'. Gabrielle Vincent. Kalandraka.

Para los más lectores

'Mono asesino'. Jakob Wegelius. Sushi Books.

'Piratas del mar helado'. Frida Nilsson. Thule.

'La tribu de los Zippoli'. David Nel·lo. Bambú.