Mañana es lunes. Un lunes nuevo que casi es un lunes de los antiguos, de los de antes. Al menos, para los que han pasado a la siguiente fase. Entre eso y la petición del VAR por parte de algunas comunidades, parece que estoy hablando de unos cuartos de final. Yo, que el único partido que he visto en mi vida es el de Folclóricas contra Finolis. Pero en estos días absurdos puede suceder cualquier cosa, hasta que servidora termine escribiendo de fútbol cuando, en realidad, quería escribir de bares.

Las mejores cosas de mi vida me han pasado en un bar. En un bar me ofrecieron mi primer trabajo, me enamoré por primera vez, me enamoré por última vez. También me dejaron, vale, pero lo bueno de ser abandonada por un tipo en un bar es que puedes salir de allí tan borracha como para no recordarlo. Todo pasa en los bares. En los bares, digo, no en esos sitios asépticos, casi quirúrgicos, fríos, donde los camareros te miran con tanta superioridad que te aturullas al pedirles una copa. Tampoco pasa nada en esos establecimientos monines, con sillas de colores distintos, pizarras con mensajes amables y batidos detox. Uno no se puede enamorar bebiendo un zumo de naranja con espinacas y jengibre. El amor necesita alcohol, luz tenue y un poco de mugre en el suelo. Lo contrario no es amor, es una dieta baja en calorías.

A los bares se va a beber, y a comer alguna cosa que sirva de excusa para seguir bebiendo. A los bares se va a ser feliz un rato, a refugiarse del exterior, a hacer más llevadero un día de semana con un trago corto, a estirar la noche con un trago largo. Dice Juan Tallón que «nuestros bares son nuestras biografías». Mañana podremos escribir otro párrafo. Como si fuera un viejo lunes.