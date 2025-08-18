Valencia de Don Juan apuesta por lo hecho a mano en su feria artesana

LEONOTICIAS Lunes, 18 de agosto 2025, 09:15 Compartir

Este fin de semana, 16 y 17 de agosto, el Jardín de los Patos de Valencia de Don Juan volvió a convertirse en un punto de encuentro entre tradición, creatividad y cultura con la celebración de la XXVIII Feria de Artesanía, una muestra consolidada en el calendario estival de la villa coyantina y que, edición tras edición, atrae a numerosos visitantes.

En esta ocasión, la feria reunió a una veintena de artesanos de diferentes oficios, ofreciendo al público un abanico de propuestas que fueron desde la cestería y la marroquinería, hasta la orfebrería, joyería, forja o cerámica, sin olvidar técnicas más contemporáneas como la creación de kokedamas o talleres de cosmética natural. El público pudo no solo admirar piezas únicas, sino también participar en actividades prácticas, aprender de la mano de los propios artesanos y conocer de cerca procesos de elaboración que forman parte del patrimonio inmaterial.

Una inauguración marcada por la sobriedad

La feria fue inaugurada en la mañana del sábado por el alcalde de Valencia de Don Juan, José Jiménez, acompañado de buena parte de la corporación municipal. En su intervención, el regidor quiso recordar la delicada situación que atraviesa la provincia y el país a causa de los incendios forestales, motivo por el que el acto se llevó a cabo sin grandes celebraciones:

«No es momento de grandes inauguraciones. La situación actual nos obliga a ser prudentes y mostrar nuestro apoyo a todos los que están luchando contra los incendios. señaló Jiménez, quien además reafirmó la disposición del Ayuntamiento para colaborar en todo lo que sea necesario».

Talleres, música y cultura en directo

La feria ofreció un completo programa de actividades paralelas que enriqueció la experiencia de los asistentes. El sábado 16 destacaron la exposición «Torneado Creativo» organizada por la Asociación Contornos, las demostraciones de forja de cuchillería a cargo de Asel González Fernández, la cestería en vivo con Luisa Martínez Vázquez o la marroquinería con Andrés Peláez Losa. También hubo talleres pensados para la participación del público, como la creación de joyas con alambre de alpaca o las actividades infantiles de iniciación a la cestería.

La música también estuvo presente, con el concierto de clausura del curso musical de las orquestas y banda de música de Valencia de Don Juan en el Quiosco de la Música, y la velada especial de las «Noches del Castillo», donde el tenor Keke Resalt, acompañado por el pianista Alberto Joya y el percusionista Carlos Blanco, ofreció un recital de «Canciones románticas para enamorados» que puso un broche de oro a la jornada.

El domingo 17, además de la forja en vivo, el público disfrutó de la charla sobre el origen y cuidados de los bonsáis con Santiago Martínez Vega, un taller infantil de elaboración de labial con Jazmín Fernández Epelde, y la propuesta de kokedamas para niños y jóvenes con la artesana Sandra Guinart Carrizosa. La jornada concluyó con el animado encuentro «Nuestros Mayores Bailan», que llenó de ambiente festivo la tarde en la localidad.

Una feria consolidada y de gran nivel

La XXVIII Feria de Artesanía de Valencia de Don Juan volvió a demostrar por qué se ha convertido en una cita imprescindible en el calendario cultural del sur de León. La calidad de los artesanos participantes, la variedad de oficios representados y la cercanía con la que los creadores compartieron su trabajo con el público hicieron de esta edición un éxito tanto de participación como de asistencia.

Vecinos y visitantes disfrutaron de un fin de semana diferente, donde la artesanía se convirtió en protagonista y donde se puso en valor el trabajo de quienes, con paciencia y talento, mantienen vivos oficios tradicionales y los adaptan a los nuevos tiempos.

Con esta edición, Valencia de Don Juan revalida su compromiso con la artesanía, la cultura y la tradición, y se consolida como un espacio en el que lo hecho a mano sigue teniendo un lugar privilegiado.