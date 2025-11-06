La UCO detiene por riesgo de fuga al empresario que dio 100.000 euros a Alvise tras descubrirle una cuenta multimillonaria en Singapur La Audiencia Nacional ha ordenado su captura un día antes de su declaración como imputado en la estafa piramidal de las criptomonedas tras halar

Melchor Sáiz-Pardo Jueves, 6 de noviembre 2025, 12:00 | Actualizado 13:34h. Comenta Compartir

Efectivos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuvieron la mañana de este jueves en el centro de Madrid a Álvaro Romillo, más conocido como 'Cryptospain', el empresario que dio los 100.000 euros a Luis 'Alvise' Pérez, que le han valido la imputación por financiación irregular al eurodiputado.

La captura de Romillo, según fuentes policiales, fue ordenada por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ante el aumento de riego de fuga del imputado y para garantizar que Romillo comparezca este viernes en el interrogatorio en la causa por la millonaria estafa piramidal de criptomonedas de su empresa, Madeira Invest Club (MIC).

El juez cree que el empresario, que fue capturado en un hotel cercano a la calle Génova de Madrid, podría decidir abandonar el país, después de que la justicia haya constatado la existencia de una cuenta en Singapur con 29 millones de euros vinculada al imputado. El instructor Calama ha levantado este jueves el secreto de sumario de esta causa, que incluye los informes de la UCO y de la Agencia Tributaria que han hecho aflorar esa fortuna oculta en el país asiático a nombre de la sociedad hongkonesa Lemus Trading Limited, que estaría vinculada con 'Cryptospain'.

El riesgo de fuga, según el instructor se ha incrementado porque, además de esa fortuna en Singapur, la UCO ha constatado en su informe que «la organización criminal cuenta con 52 sociedades, 106 cuentas bancarias, bienes inmuebles, vehículos y embarcaciones, repartidos en, al menos, 15 jurisdicciones diferentes (Portugal, Bélgica, Lituania, Estonia, Bulgaria, Rumania, Malta, Reino Unido, Albania, Estados Unidos, República Dominicana, Malasia, Singapur, Hong Kong y Tailandia)».

El instructor del tribunal de la calle Génova acusa a Romillo de estafa agravada, blanqueo y organización criminal por perjuicios ya constatados de once millones de euros, aunque diferentes fuentes aumentan hasta los 300 millones la cuantía de este fraude, con cerca de 30.000 afectados en la estafa piramidal de MIC, un 'chiringuito financiero' que contó con la promoción de Alvise. La UCO, en un reciente informe, aseguró que MIC era el «eje sobre el que organizan y ejecutan una estafa piramidal» con la que se llegó a recaudar «más de 260 millones de euros».

Enfrentado ahora con Alvise Pérez, después de que su testimonio tras un acuerdo con la Fiscalía sirviera de base para imputar ante el Supremo al líder de 'Se Acabó La Fiesta', Romillo denunció el pasado verano un misterioso asalto violento en su vivienda, en el que los ladrones -según dijo- le habrían obligado a transferir 1,2 millones en criptomonedas y se habrían llevado el móvil con las conversaciones con el ahora eurodiputado, así como dinero efectivo, relojes de gran valor y piezas de oro.

«Fondos opacos»

Romillo también está investigado en el Tribunal Supremo por la presunta financiación ilegal del partido de Alvise. El empresario confirmó en el alto tribunal lo que ya le dijo a Calama: que entregó 100.000 euros al conocido influencer ultra para su campaña electoral de las últimas elecciones europeas de junio de 2024. Por su parte, el político reconoció haber recibido el dinero como pago por una charla sobre libertad financiera, pero negó haberlo usado para los comicios.

La Policía Nacional aseguró en un informe que el dinero que recibió el eurodiputado por parte del empresario fue para «financiar parte de la campaña electoral» y que ve «evidente» que Alvise buscaba «fondos opacos».