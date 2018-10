Torra rebaja el proceso constituyente a un foro de debate sobre el país El president de la Generalitat, Quim Torra. / Efe El presidente de la Generalitat descarta convocar elecciones en las próximas semanas CRISTIAN REINO Barcelona Martes, 23 octubre 2018, 13:39

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha presentado este martes el Fórum Cívico y Social para el Debate Constituyente. Una herramienta, que en un principio estaba ideada para impulsar la elaboración de una Constitución catalana y que se queda en un mero debate sobre cómo quieren los catalanes que sea Cataluña en los próximos años. El consejo de Gobierno de la Generalitat ha aprobado la creación de este organismo y el nombramiento de quien lo dirigirá, Lluís Llach, cantante y exdiputado de Junts pel Sí.

En principio, los miembros del organismo no cobrarán y aunque nace abierto a todas las sensibilidades, a nadie escapa que acabará siendo un foro soberanista. Llach no ha querido dar nombres. «No tenemos por objetivo hacer una Constitución», ha afirmado Lluís Llach en la presentación del organismo en el Palau de la Generalitat, junto a Quim Torra. «La idea es repensar el país», ha señalado. Luego, una vez que el foro acabe sus trabajos, las instituciones políticas podrán hacer uso de ellas o no.

Quim Torra ha situado el foro cívico como una de las patas republicanas para alcanzar la independencia, junto al Consejo para la república, que se presentará el próximo 30 de octubre en el Palau de la Generalitat y que ayer se anunció en Bruselas. Ambos organismos nacen muy rebajados respecto a los objetivos iniciales. El llamado 'espacio libre de Bruselas' surgió como una especie de Govern en la sombra, una bicefalia, pero su función será «simbólica», según admiten fuentes secesionistas, y hará las veces de lobi independentista en el exterior. Toni Comín estará al frente. Descafeinado también es el foro del debate constituyente. Torra habló en su investidura de impulsar un proceso constituyente y se refirió a la actual legislatura como la que debía transitar entre la «restitución y la Constitución». La posibilidad de que el organismo fuera impugnado por el Gobierno central si se presentaba muy ambicioso también puede estar entre las razones de que su puesta de largo haya sido esta mañana muy 'light'.

Torra, por su parte, ha asegurado que no tiene la intención de convocar elecciones en las próximas semanas. El presidente de la Generalitat estará habilitado para convocar elecciones a partir de este sábado, cuando se cumplirá un año desde la disolución del Parlamento catalán decretada por Mariano Rajoy tras aplicar el 155 después de que la Cámara catalana aprobara la declaración unilateral de independencia.