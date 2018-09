Sánchez recibe el jueves a Iglesias en la Moncloa Será el segundo encuentro que mantienen ambos desde la llegada del líder socialista al Gobierno RAMÓN GORRIARÁN Madrid Martes, 4 septiembre 2018, 13:47

Pedro Sánchez se reunirá este jueves en la Moncloa con Pablo Iglesias. Será el segundo encuentro entre ambos desde la llegada del líder socialista al Gobierno. La cita se producirá en un momento decisivo para el futuro de la legislatura con la aprobación de los Presupuestos como telón de fondo.

La Presidencia del Gobierno ha informado en un comunicado de que la cita será a las cinco de la tarde. Con este segundo encuentro, el anterior se produjo el 14 de junio, Sánchez ratifica que el líder de Podemos es el aliado preferente del Ejecutivo. Ambos han mantenido una comunicación telefónica fluida en los dos meses que Iglesias ha estado apartado del primer plano de la vida pública tras el nacimiento prematuro de sus dos hijos gemelos.

La negociación de los Presupuestos ocupará un lugar preferente en la agenda porque la aprobación de las cuentas públicas será la prueba de fuego para el mandato de Sánchez. El presidente del Gobierno dio a entender este lunes que sin Presupuestos no tendría sentido mantener viva la legislatura porque no podría llevar a cabo sus proyectos y convocaría elecciones. Los contactos entre el Gobierno y Podemos para alcanzar un acuerdo se desarrollan en un buen clima, según han reconocido ambas partes, aunque todavía no hay nada cerrado.

El entendimiento con la formación que lidera Iglesias, con ser necesario, sería insuficiente para que las cuentas salgan adelante porque el Gobierno necesita además el apoyo del PNV, que parece factible, y el de los independentistas catalanes, más que improbable.

El PSOE y Podemos no tienen un pacto de legislatura, pero Sánchez quiere que Iglesias sea su aliado preferente, papel que el líder de Podemos no desdeña, es más se ha ofrecido a «cogobernar» con los socialistas desde el Parlamento siempre que el Gobierno acentúe las medidas sociales.