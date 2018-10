Sánchez 'no renuncia' por la conciliación El presidente del Gobierno posa con una camiseta con el lema «Yo no renuncio» para promocionar una carrera en la que participará el domingo COLPISA Madrid Jueves, 4 octubre 2018, 19:25

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha posado hoy en una foto publicada en su cuenta en Instagram con una camiseta con el lema «Yo no renuncio». No, en este caso no se trata de una cuestión política, sino de la promoción de una carrera a favor de la conciliación en la que Sánchez participará el próximo domingo y organizada por el Club de Malasmadres.