Sáenz de Santamaría deja la política Santamaría atiende a los medios en su regreso al Congreso el pasado jueves. / Efe La exvicepresidenta del Gobierno traslada a Casado su decisión de retirarse en un encuentro en la sede nacional del PP NURIA VEGA Madrid Lunes, 10 septiembre 2018, 15:05

Soraya Sáenz de Santamaría, bautizada en su día como 'vicetodo', ha anunciado que abandona la política. Quien fuera número dos de Mariano Rajoy se lo ha trasladado al líder del Partido Popular, Pablo Casado, en un encuentro en la séptima planta de la sede nacional del partido. La actual dirección de los populares aseguraba conservar un puesto en el comité ejecutivo a su disposición. También le ofreció la presidencia de una comisión parlamentaria en el Congreso. Finalmente, la exvicepresidenta ha optado por la retirada.

«He adoptado esta decisión después de una profunda reflexión y desde el convencimiento de que es lo mejor tanto para la nueva dirección del Partido Popular como para mi familia y para mí», ha defendido en un comunicado enviado a las agencias, en el que, además, ensalza al Gobierno de Rajoy por su gestión de la crisis y la defensa de la «unidad de España». «Ha sido un orgullo haber podido participar en esa tarea, que siempre figurará entre los mejores servicios que el PP ha prestado». También recuerda en la nota, en el apartado de agradecimientos, el respaldo «mayoritario» que le prestaron los afiliados en las primarias. Fue ella quien venció en la primera vuelta.

Señales

Sáenz de Santamaría reclamó a finales de julio, tras su derrota en el congreso de renovación del PP, una representación proporcional para su equipo teniendo en cuenta los resultados de la votación de los compromisarios. Pero aquella reunión con Casado acabó en desencuentro. Desde entonces, se ha tomado agosto para descansar y reflexionar. Pero desde hace semanas enviaba señales de salida. No acudió a la convocatoria de la diputación permanente a finales del mes pasado en el Congreso. Tampoco a la primera reunión del grupo parlamentario popular el jueves ni a la junta directiva del sábado en Barcelona. Y uno de sus hombres de confianza, José Luis Ayllón, aceptó al volver del verano la vicepresidencia de una comisión en el Congreso.

Fuentes del PP interpretaron que Sáenz de Santamaría podría estaba más interesada en retirarse que en continuar. Sólo faltaba la confirmación. En su día sonó como posible candidata al Ayuntamiento de Madrid. Pero las cosas han cambiado y en el PP ponían en duda estos días que la cúpula fuese a concederle ese puesto.

«Profunda gratitud»

«Tras una etapa de dieciocho años de intensa actividad política sólo puedo mostrar mi gratitud más profunda. Ha sido una experiencia impagable, en la que he intentado dar lo mejor de mí misma al Partido Popular y al servicio de todos los españoles. A ellos me he debido siempre en mi vocación política y he procurado con mi comportamiento y mi trabajo responder a su confianza», explica.

Sáenz de Santamaría también califica como «un honor» el haber trabajado con el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en una «gran tarea política» que culminó «en un Gobierno que supo sacar» al país «de la mayor crisis económica de su historia reciente» y «cuyo pulso no tembló a la hora de defender la unidad de España y los derechos de todos los españoles».

Por su parte, el presidente del PP, Pablo Casado, ha agradecido a Saénz de Santamaría «sus casi dos décadas de trabajo y entrega al Partido Popular y a España». «Le deseo -ha dicho- los mayores éxitos en esta nueva etapa que comienza, en la que podrá seguir contando con todo nuestro apoyo y afecto».