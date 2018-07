Sáenz de Santamaría: «Soy la candidata de las bases» 01:22 La candidata a la presidencia del Partido Popular ha hecho hincapié en la unidad del partido, al asegurar que «los adversarios de verdad están ahí fuera» IKER CORTÉS Madrid Sábado, 21 julio 2018, 12:47

«Vamos a elegir al presidente del PP y al futuro candidato a la Presidencia del Gobierno». No es nuevo este argumento pero con él se ha presentado Soraya Sáenz de Santamaría ante los 3.082 compromisarios que hoy deciden quién será el sucesor de Rajoy. La candidata a la Presidencia ha comenzado su intervención dando las gracias a los afiliados del PP. Y, precisamente, se ha aferrado a ellos como en otras tantas veces a lo largo de su campaña para proclamarse «como la candidata de las bases». «Ellos me hicieron ganar las elecciones del pasado día 5 de julio. Soy por tanto su candidata y quiero ser vuestra presidenta. Tenemos que escuchar a los afiliados», ha dicho en un claro mensaje al papel que los compromisarios tienen por delante.

Consciente de las críticas que planean sobre su candidatura en torno a la falta de proximidad con el aparato del partido y su papel protagonista en el Gobierno de Rajoy, Saénz de Santamaría ha querido dejar claro que es «Soraya, la del PP y el PP es mi partido. Nunca en mi vida militaré en otro partido, yo moriré siendo del Partido Popular», ha sentenciado, provocando la ovación del auditorio. «He estado siempre donde se me reclamó y donde se pensaba que podía ser útil. Y juntos podemos ser más útiles para España», ha continuado.

La candidata a la presidencia del PP ha hecho hincapié en la unidad del partido, al asegurar que «los adversarios de verdad están ahí fuera». «Todos somos un equipo. Mi legitimidad está en los afiliados y mi lealtad está en mi partido. Yo también soy leal», ha dicho en referencia a las palabras con las que ayer despedía Rajoy su labor al frente del partido. Y no ha dudado en señalar que «no estaría en esta tribuna si no fuera la más votada, estaría en tu lista Pablo si me lo hubieras pedido». «Somos un equipo, lo éramos hace un mes y seguimos siéndolo, no pregunto ni preguntaré a nadie cuál era la opción que apoyaba, solo pediré lealtad con el partido y ganas de trabajar por él y por España», ha continuado.

Además ha explicado que «el PP es el mejor lugar para creer y servir a España. Es el mejor lugar para defender la libertad y la igualdad, y os lo digo yo, que soy mujer». «Estoy orgullosa porque mi partido ha apostado por la igualdad real de oportunidades», ha dicho al tiempo que recordaba a Rita Barberá, Teófila Martínez, Luisa Fernanda, Ana Pastor y Loyola de Palacio.

Pero también ha abordado los retos de futuro de la formación más votada en España. «Quiero -ha dicho- un partido que se renueve de abajo a arriba, que crezca, que amplie su base social. En el PP vi el empuje que yo mantengo hoy. Quiero más partido y mejor partido, quiero un partido en el que se encuentren todas las generaciones, vivo y dinámico, que se enriquezca con juventud y experiencia».

En este punto ha comparado el papel que tiene que hacer la formación, que reivindica todo el espacio político que abarca desde la derecha al centro, con un abanico que ha exhibido en su discurso y es «compacto» cuando aparece plegado sobre sí mismo, pero es «grande y abierto» cuando se abre y «cumple entonces su verdadero fin». Y los principios y valores del PP, ha añadido, están «en cada una de las varillas» del abanico, que siguen siendo «firmes» y que son además el «armazón común» del proyecto político popular. «Así es como se ganan las elecciones y aquí es donde se ganan elecciones», ha subrayado la candidata.

Tras recordar, emocionada, a Rajoy, Sáenz de Santamaría ha desvelado los nombres de quienes serían su equipo en el partido si su candidatura sale ganadora, colocando a Fátima Báñez como secretaria general del PP.