leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pedro Sánchez, en la comparecencia de esta mañana y en el Falcon con gafas de sol Agencias

Y el presidente Pedro Sánchez se puso las gafas

La comparecencia en el Senado ha propiciado una imagen inusual de Sánchez repasando sus notas

M. S.

Madrid

Jueves, 30 de octubre 2025, 10:46

Comenta

Comenzado ya el interrogatorio del primer partido, UPN. que le pregunta en la 'comisión Koldo' del Senado, el presidente del Gobierno ha hecho un gesto inusual: se ha puesto las gafas para repasar las notas que ha preparado estos días junto a su equipo -el gabinete y la Secretaría de Estado de Comunicación-, una imagen que apenas se conoce de él y que no ha menudeado ni en sus intervenciones parlamentarias y ni en sus actos de partido. Vestido con traje azul y una de sus corbatas habituales, de color verde, Pedro Sánchez ha sorprendido al calarse unas lentes de pasta para poder leer alguno de los apuntes que tenía ante sí.

Sí ha sido más frecuente contemplar al jefe del Gobierno con gafas de sol. De hecho, en el álbum de fotos de La Moncloa aún perdura la serie que se le hizo al poco de llegar a ella tras desalojar a Mariano Rajoy en la moción de censura, en la que lucía aquella con unas Ray-Ban en su primer viaje en avión oficial como líder del país. Una estampa que colgó en Twitter y que despertó, entre el apoyo y la chanza, comparaciones con una pareja de John F. Kennedy a bordo del Air Force One.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres heridos en dos atropellos en menos de un cuarto de hora en León
  2. 2 Un joven roba varias piezas de oro en una vivienda de León y acaba detenido
  3. 3 ¿Reconoces estos pueblos de la provincia de León?
  4. 4 Heroísmo, investigación y servicio: León distingue con medallas de plata a sus policías locales
  5. 5 Primeras catas para levantar la Facultad de Medicina en dos módulos de 14.850 metros cuadrados
  6. 6 El viral y polémico curso de la ULE sobre Pedagogía Antifascista
  7. 7 Rescatan a un hombre atrapado en su vehículo tras colisionar contra un camión
  8. 8 La Bresh, la fiesta «más linda del mundo», vuelve a León
  9. 9 La batalla de los peajes llega a la León-Astorga y resucita las bonificaciones
  10. 10 Un pueblo de León busca bajo tierra para acabar con sus problemas de suministro de agua

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Y el presidente Pedro Sánchez se puso las gafas

Y el presidente Pedro Sánchez se puso las gafas