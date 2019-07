Podemos cree que el PSOE nunca quiso una coalición El secretario de Acción de Gobierno de Podemos, Pablo Echenique. / EFE «El PSOE debería haberse sentado a pactar un gobierno hace muchísimas semanas y no poner excusas, que ha sido bochornoso», ha dicho el secretario de la formación morada EUROPA PRESS Madrid Lunes, 29 julio 2019, 10:25

El secretario de Acción de Gobierno de Podemos, y responsable del Comité Negociador de Pactos, Pablo Echenique, ha señalado este lunes que el PSOE «nunca ha querido negociar» un Gobierno de coalición con Unidas Podemos «de forma seria» porque ha buscado una coartada para encontrar «el apoyo de los amigos de Vox», en referencia a Ciudadanos y PP.

En una entrevista en Telecinco, Echenique ha calificado de vergonzoso que el PSOE haya planteado una negociación para un Ejecutivo de la manera en lo que lo ha hecho, y afea a los socialistas que «después de quedarse sin excusas» para sentarse tras la renuncia de Iglesias a entrar en el Consejo de Ministros, las conversaciones no hayan estado «a la altura del momento».

«El PSOE y Pedro Sánchez deberían haberse sentado a pactar un gobierno hace muchísimas semanas y no poner excusas hasta precipitar esto -el fracaso de la investidura- que ha sido bochornoso», ha añadido, para luego incidir en que los hechos y las declaraciones de los dirigentes socialistas tras la investidura demuestran que el plan era ir a agosto o septiembre para seguir presionando a PP y Ciudadanos y que hagan presidente a Sánchez «a cambio de nada».

Para el dirigente morado, esa es la hoja de ruta del PSOE, aunque recuerda que aun hay tiempo para que rectifiquen y continúen las conversaciones en el seno del bloque progresista. De lo contrario, para Echenique solo quedan dos opciones, ambas «irresponsables»: O que se apoye en la derecha, o una convocatoria electoral.

Además, dice no entender por qué ambas formaciones sí han cerrado acuerdos de gobierno a nivel autonómico, y en cambio en el plano estatal no se ha llegado a una coalición. Para el responsable de pactos, la explicación está en que el PSOE quiere el apoyo «de los aliados de Vox» y entiende que la ciudadanía esté «perpleja» con esta estrategia socialista. «En el ámbito autonómico, el PSOE respeta a sus socios y no les da un papel de comparsa», ha apuntado comparando los dos escenarios.