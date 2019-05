Esto son los nuevos vehículos que podrás conducir con el carnet B a partir del 1 de julio La DGT prepara novedades para la obtención del permiso de conducción LEONOTICIAS León Jueves, 2 mayo 2019, 15:25

Se acercan novedades para los conductores españoles. La Dirección General de Tráfico (DGT) prepara una serie de cambios relacionados con el permiso de conducir. Nuevas tasas para sacarse el carnet, cambios en el sistema de formación vial y de exámenes y una muy llamativa: el permiso de clase B permitirá conducir una nueva categoría de vehículos. Unas medidas que la DGT prevé que entren en vigor el 1 de julio de 2019, en apenas unos meses.

El borrador del Real Decreto por el que se modifica el Reglamento General de Conductores, que se conoció hace unos meses, detalla todas estas novedades. Estos cambios, que quedaron paralizados por la convocatoria de Elecciones Generales en España, se reactivarán previsiblemente en las próximas semanas. Estas son algunas de las novedades:

El carnet clase B habilitará para conducir una nueva clase de vehículos

El texto del la DGT, que depende del Ministerio del Interior, contempla cambios en el permiso de conducción de clase B, que autorizará a partir de ahora, si se cuenta con dos años de experiencia, la conducción de automóviles destinados al transporte de mercancías con una masa entre 3.500 y 4.250 kilos.

Hasta ahora, el permiso de conducir de la clase B autoriza a la conducción de automóviles cuya masa máxima autorizada (MMA) no exceda de 3.500 kg, que estén diseñados y construidos para el transporte de no más de ocho pasajeros, además del conductor (nueve personas en total, como máximo).

No es la primera vez que se introducen modificaciones en el Reglamento General de Conductores para habilitar la conducción de nuevas clases de vehículos con permisos ya existentes. Desde octubre de 2004, todo conductor con el permiso B puede conducir una motocicleta de 125 cc si no lleva sidecar y si no supera una potencia de 11 kW. Para ello, y sin más trámites, el conductor debe tener una experiencia de tres años.

Baja la edad para sacarse algunos permisos

Se rebajará de 24 y 21 años, según qué permisos, a 18 años la edad mínima para poder obtener un carné tipo C, D, D1, C+E, D+E y D1+E, una vez sean titulares del Certificado de Aptitud Profesional (CAP).

Además, los que quieran obtener los permisos C, C1, D, D1 (camiones y autobuses) o combinados (B+E, C+E, C1+E, D+E o D1+E), sólo deberán recibir dos horas de formación sobre los factores de riesgo asociados al tipo de vehículo del que se vayan a examinar.