El mundo de la política y la cultura lamentan la pérdida de Carmen Alborch

.@socialistes_cat estem de dol amb tots i totes els socialistes valencians i espanyols i el món de la cultura: ha mort Carmen Alborch, escriptora, feminista, gran amiga i referent per tanta gent per tants motius. La trobarem a faltar i no l’oblidarem mai https://t.co/yQFn3OR249pic.twitter.com/EdRYmZpvpN