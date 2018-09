El líder de Cs de Andalucía propondrá a la Ejecutiva Nacional romper el pacto con el PSOE-A Albert Rivera y Juan Marín. / Efe La ruptura del acuerdo entre el PSOE-A y Ciudadanos puede implicar el adelanto de las elecciones andaluzas que, en principio, corresponde celebrar en marzo de 2019 EUROPA PRESS Sevilla Viernes, 7 septiembre 2018, 13:19

El presidente y portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento andaluz, Juan Marín, va a proponer este viernes al Comité Ejecutivo Nacional de Cs, presidido por Albert Rivera, que el partido naranja rompa el pacto de investidura que la formación suscribió en Andalucía con el PSOE-A tras las elecciones autonómicas de marzo de 2015 y que permitió que Susana Díaz fuera investida como presidenta de la Junta por el Pleno del Parlamento.

Fuentes de Cs han confirmado a Europa Press que la intención del líder andaluz es que la dirección nacional dé luz verde a terminar con el acuerdo que mantienen con los socialistas, asunto que abordarán en la reunión que la Ejecutiva celebra este mismo viernes en Málaga, donde espera contar con el apoyo de sus compañeros de partido.

Está previsto que tras el encuentro, el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, y el presidente y portavoz de Cs en el Parlamento andaluz, Juan Marín, informen en rueda de prensa a las 18,00 horas en el Hotel Barceló de la capital malagueña del acuerdo adoptado al respecto.

La ruptura del acuerdo entre el PSOE-A y Ciudadanos puede implicar el adelanto de las elecciones andaluzas que, en principio, corresponde celebrar en marzo de 2019.

El martes, Juan Marín anunció que elevaría a la Ejecutiva Nacional de su partido un informe sobre el grado de ejecución del pacto de investidura que se firmó con el PSOE-A para «tomar una decisión», tras los «incumplimientos» de los socialistas y su «falta de voluntad» para sacar adelante las medidas de regeneración democrática que contempla, como la supresión de aforamientos o la reforma de la ley electoral andaluza.

Marín hizo este anuncio poco después de la celebración, el martes, del comité de seguimiento del pacto de investidura entre PSOE-A y Cs, donde, según ha señalado, los socialistas le trasladaron que en los meses que quedan de legislatura no iban a abordar esos asuntos de regeneración democrática. «Nos han trasladado que no es no y que no están dispuestos a cumplir con esos acuerdos», dijo.

«Hasta ahora hemos mantenido un acuerdo en el que hemos respetado al cien por cien todos los puntos que hemos firmado, y si estos incumplimientos del PSOE-A nos liberan de nuestras obligaciones de cumplir con nuestra parte, que entiendo que debe ser así, a partir de ese momento nos desvincularíamos de cualquier asunto que tenga que ver con lo firmado», ha afirmado Juan Marín, cuya formación ha condicionado la negociación del presupuesto andaluz para 2019 a que se impulse la eliminación de los aforamientos en la comunidad.

El dirigente andaluz de Cs indicó que en el informe que trasladará a la dirección nacional de Cs se recogerán tanto «los incumplimientos» que ha habido por parte del PSOE-A de puntos del pacto de investidura con los «logros» conseguidos en estos años, en asuntos como rebaja de impuestos o la mayor dotación para la sanidad y educación.

Albert Rivera expresó este miércoles en Córdoba, respecto a la posible ruptura del pacto de investidura con el PSOE-A, que no pierde la esperanza de que ese partido «rectifique» y cumpla los acuerdos.

Insistió en que desde Cs intentarán, «hasta el último minuto, que el PSOE-A rectifique y, si no lo hacen», la formación naranja tomará medidas, aunque entiende que hay tiempo para que el Gobierno de Susana Díaz cumpla con los compromisos que le demanda Cs, pues es cuestión de tener «voluntad política», como se ha demostrado con la supresión del Impuesto de Sucesiones o la puesta en marcha de la tarifa plana para autónomos.

Por su parte, el PSOE-A ha considerado que Ciudadanos ha decidido convertirse en un «factor de inestabilidad» en la comunidad y «abocar» a unas elecciones anticipadas. «Creemos claramente que Cs ha decidido, en una estrategia que ha ido creciendo en las últimas semanas, convertirse en un factor de inestabilidad y abocar a la comunidad autónoma de Andalucía a unas elecciones anticipadas», según señaló este miércoles el portavoz del PSOE-A en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez.