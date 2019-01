El juez del caso Ibar no cita al jurado que se retractó pero sí al suplente que pedía la defensa El español ha sido declarado culpable de un triple asesinato cometido en 1994 COLPISA Jueves, 24 enero 2019, 18:31

El juez Dennis Bailey ha negado a la defensa del español Pablo Ibar -que ha sido declarado culpable de un triple asesinato cometido en 1994- la posibilidad de entrevistar a un miembro del jurado que esta semana anunció su decisión de retractarse de haber apoyado el veredicto de culpabilidad dictado el pasado sábado.

Bailey sí permitió por el contrario a los abogados de Ibar que interroguen a un jurado suplente que también esta semana dijo haber tenido información sobre el caso fuera del tribunal, lo cual está prohibido para no influir en el veredicto.

«Es razonable pensar que la (información en posesión del miembro suplente) pudo haber influido en el veredicto», aunque no sea un caso de «mala conducta», por parte de esta persona, ha apuntado el abogado defensor Joe Nascimento en su exposición e intercambio de opiniones con el juez Bailey.

Este movimiento hizo que los abogados de Ibar presentaran un escrito para aclarar esta decisión e identificar a esta persona, en virtud del artículo 3.757 del Código Procesal Penal de Florida. Del mismo modo, pidieron al juez entrevistar a dos integrantes del jurado, el que se ha retractado y el suplente «Sr. Black», y han solicitado nuevas deliberaciones.

La defensa de Pablo Ibar ha considerado que esta comunicación del miembro del tribunal popular ha llegado «en la primera oportunidad disponible después de que el jurado se ausentara del Tribunal el pasado sábado». Esta persona llamó por teléfono cinco minutos después de la apertura del órgano judicial, ya que el lunes era festivo en Florida.

El tribunal «inmediatamente» notificó tanto a la defensa como a la Fiscalía, pero no proporcionó la identidad de la persona integrante del jurado. La forma en que se produjeron las deliberaciones (el jurado solicitó terminar antes de tiempo el viernes por la tarde porque estimaban que no podían deliberar más, pero entregaron un veredicto tras solo cinco minutos después de la reunión del sábado), combinada con la retractación del integrante del jurado, «lleva a la presunción razonable de que el veredicto pueda ser jurídicamente cuestionado por haber sido resultado de una influencia externa impropia y/o porque el jurado no haya acatado las normas de deliberación».

La contaminación previa de un jurado suplente

Tras el inicio de las deliberaciones, el jurado suplente «Sr. Black», un empleado de la Oficina Administrativa del Tribunal de Broward County, se encontraba trabajando en una suplencia de labores administrativas con el juez del condado cuando Ashley Kay, abogada que ha formado parte de este caso, empezó a hablar con el magistrado Gottlieb sin percatarse de la presencia del «Sr. Black».

Al hablar de las probabilidades de éxito, el juez Gottlieb mencionó que Ibar había sido condenado con anterioridad en dos ocasiones. Esta afirmación fue rápidamente corregida por la abogada del preso y entonces entró en la conversación el jurado suplente, que aseguró que «no pasaba nada» y que «no era nada que no supiera ya». Una circunstancia que para la defensa de Ibar supone la evidencia de que éste «había sido expuesto a una fuente externa de influencia durante la duración de este juicio».

En su escrito, los abogados del preso consideran que el tribunal debe anular el veredicto y permitir que el jurado prosiga deliberando sobre la culpabilidad o no culpabilidad del acusado. El tribunal ha fijado una audiencia para tratar estas peticiones este jueves a las 15.00 horas en España (9.00 horas en Florida).