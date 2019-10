Juan José Cortés ataca a Juanma Moreno tras ser apartado de las listas del PP al Congreso Fotografía de archivo de Juan José Cortes junto a Pablo Casado. / EFE Horas después pidió disculpas por decir que «alardea de gran líder...pero es mérito de Vox», reprocha CECILIA CUERDO Martes, 8 octubre 2019, 21:47

Juan José Cortes, padre de la niña Mariluz asesinada en 2008, no parece haber digerido muy bien el ser apartado de las listas del PP al Congreso de los Diputados por Huelva en las próximas elecciones de noviembre. Una decisión que atribuye a un «ataque personal» del líder andaluz de la formación, el presidente autonómico Juan Manuel Moreno Bonilla, contra quien cargó duramente en una entrevista radiofónica. «Alardea de gran líder, pero es mérito de Vox», se despachó horas antes de pedir disculpas en redes sociales y «agradecer la oportunidad» de aspirar al Senado.

Hace días que la dirección del PP andaluz expresó su voluntad de reajustar las listas de cara al 10 de noviembre, ya que las anteriores fueron impuestas por la ejecutiva nacional. Y Cortés sabía que la suya sería la primera cabeza en rodar. Fue la gran apuesta personal de Pablo Casado en Andalucía junto a Pablo Montesinos, que se integró de inmediato bajo el paraguas de la dirección del PP en Málaga. Pero la jugada de Huelva, donde quedó arrinconada la exministra de Empleo Fátima Báñez, fue de todo menos buena: se perdieron la mitad de votos en la provincia, y la lista al Senado contó con más respaldo del que logró el propio Cortes, cabeza de lista y único escaño conseguido.

Ahora, la dirección regional ha logrado imponer su criterio a la hora de confeccionar las listas, y efectivamente Cortés no tiene hueco en el Congreso, aunque sí en el Senado, un puesto donde al ser listas abiertas no tiene garantizado el escaño. Por eso no dudó en atacar a quien considera responsable directo de esa decisión. «Moreno, en las dos elecciones a las que se ha presentado, no ha ganado nunca, no ha ganado nada. No puede apuntarse tantos. Quiere alardear de que en Andalucía es el gran líder... No es mérito suyo, es mérito de Vox, que ha cedido su escaño gratuitamente para que Moreno sea el presidente de la Junta de Andalucía», arremetió.

En la entrevista, insistió en que se ha tratado de una decisión personal. «El ataque de quitarme a mí como cabeza de lista al Congreso no es por los números. Los números dan lo que dan y se acabó. Yo diría que ha sido más bien una usurpación», reprochó, deslizando de paso la idea de que Moreno alentó una «oposición violenta» en el PP de Huelva» para lograr apartarle y poner en su lugar a Carmelo Romero, alcalde de Palos de la Frontera.

El enfrentamiento directo dejaba en una difícil tesitura a la dirección regional, que tampoco tenía margen de maniobra para retirarle dado que las listas ya estaban publicadas y no podían ser modificadas salvo que el propio Cortés renunciara. Horas después, sin embargo, Cortés reculó y en un mensaje en sus redes sociales pidió disculpas «a los compañeros del partido en Andalucía», aunque sin mencionar expresamente a Moreno Bonilla, blanco de su ira. «Estoy muy agradecido a mi Partido por ser el cabeza de lista al Senado y por la oportunidad que me da de representar y abanderar a tantas personas que confían en mí, pelearé por estar en el Senado por Huelva, para defender a mi provincia en la Cámara Alta y luchar porque se mantenga y amplíe la Prisión Permanente Revisable. Orgulloso y contento de pertenecer al PP», aseguró.