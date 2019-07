Iglesias vuelve a azotar a Sanchez tras la investidura fallida «Demuestra que no tiene proyecto para este país», ha dicho el líder de la formación morada COLPISA Madrid Martes, 30 julio 2019, 09:33

Pedro Sánchez no ha vuelto a pronunciarse tras la entrevista que ofreció a Telecinco al día siguiente de su investidura fallida, cuando aseguró que no iba a «tirar la toalla». Sí que lo ha hecho, sin embargo, el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, en su propio programa, 'Fort Apache', donde ha cargado contra el grupo socialista, partido con el que supuestamente quiere volver a intentar un gobierno de coalición.

«Cuando alguien dice que quiere ser presidente del Gobierno con la abstención de PP y Ciudadanos y, si eso no puede ser, con Unidas Podemos, demuestra que no tiene proyecto para este país», ha aseverado Iglesias. «No quieren subir los salarios, no quieren subir el salario mínimo, tampoco quieren garantizar las pensiones y no quieren defender el sector industrial», ha continuado. «Hay un problema sobre para qué quiere el PSOE el poder en España. Creo que ellos no han tenido ese debate».