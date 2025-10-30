En directo | «Esto es un circo», descalifica Sánchez la comisión del Senado contra la corrupción
El presidente declara, a petición del Partido Popular, en la Cámara Alta este jueves
Jueves, 30 de octubre 2025, 08:52
09:59
Sánchez sí que responde a otra de las cuestiones personales por las que se le ha atacado en el plano familiar: las saunas de su suegro, Sabiniano Gómez. Niega que financiara su carrera política con el dinero procedente de los negocios del padre de su mujer, en los que se apunta que podría practicarse la prostitución tanto masculina como femenina.
09:58
«Yo como presidente del Gobierno actúo en el momento en el que se produce la detención de Koldo, cuando le requerí a Ábalos el acta como diputado. Una cosa es la confianza que deposité en él y otra es un comportamiento diario que me decepciona, que rechazo y que me parece absolutamente repugnante», explica Sánchez ante la pregunta de Gordillo sobre si conocía «el comportamiento reprobable» del exministro de Transportes.
09:52
«Aquí parece que el sentido común, en esta comisión de difamación, no funciona. No se estila», asegura Sánchez en relación a la intervención del senador de Vox, Ángel Pelayo Gordillo. Unas palabras frente a las que el presidente de la sesión ha asegurado que «se van a retirar del diario de sesiones», debido a que «son una falta de respeto».
09:44
Hasta el momento, Pedro Sánchez ha esquivado las cuestiones judiciales más espinosas sobre las cuentas del PSOE. Aunque ha admitido haber recibido dinero en metálico, no ha aclarado hasta cuándo, ni por qué en Ferraz se repartió más de un millón en cash en lugar de usar las transferencias para abonar los gastos. Ha dicho “desconocer” por qué el propio Koldo García decía que en el PSOE le pagaban con billetes de alta denominación que nadie quería.
09:42
El presidente de la comisión pide a Sánchez «respeto», al tiempo que el presidente asegura que «esto es un circo, más que una comisión».
09:37
Sánchez, con gafas, comparece en el Senado. Europa Press
09:36
«La señora Chivite cuenta con toda mi confianza», sentencia Sánchez.
09:34
«Este es un gobierno absolutamente comprometido con el feminismo y los derechos de las mujeres. Desde el punto de vista personal, no solamente me decepcionan esos audios y vídeos, sino que me repugnan», continúa diciendo el presidente del Gobierno ante la pregunta de Caballero sobre si conocía los hábitos de Ábalos y si esto motivó su salida del Ejecutivo.
09:31
«Estábamos terminando la pandemia, afrontando la desescalada y el Gobierno necesitaba un impulso para afrontar lo que llegaba», asegura Sánchez en relación al motivo por el que Ábalos fue cesado del Ministerio de Transportes.
09:28
«Me está usted preguntando sobre el año 2017 y no me consta», dice Sánchez en relación a si en alguna ocasión escuchó comentarios sospechosos.
09:26
Caballero pregunta a Sánchez por Santos Cerdán, Koldo García y José Luis Ábalos. «Cuando yo hablaba del Peugot era en las elecciones primarias del partido, cuando llegué a la secretaría general del PSOE», asegura el presidente del Gobierno.
09:24
«No hay dinero sobrante. Todo suma en contabilidad y tiene soporte. El PSOE no tiene pagos sin documentar», defiende Sánchez.
09:22
«Este Gobierno, junto con el de José Luis Rodríguez Zapatero, han sido los gobiernos más limpios de la historia de la democracia», asegura el presidente del Gobierno.
09:21
Caballero pregunta por las «chistorras, las lechugas y los folios» que aparecen en los informes de la UCO. Una cuestión con la que Sánchez alude a los casos de corrupción del PP.
09:18
Sánchez sentado en la comisión de investigación, antes de comenzar el interrogatorio. Europa Press
09:17
«Nosotros no hemos cambiado de versión. Las cuentas del PSOE sobre absolutamente legales. Según la comisión de transparencia, los socialistas somo los más transparentes», defiende Sánchez.
09:16
Empieza, exigente, María Caballero. La senadora de Unión del Pueblo Navarro es la hija de Tomás Caballero, el concejal pamplonés asesinado por ETA. Caballero presiona al presidente para que aclare si alguna vez ha percibido dinero en sobres en ‘cash’. El presidente intenta introducir en sus respuestas la corrupción del PP. Pero Caballero no suelta su prenda.
09:16
«Nosotros no hemos mentido. El 75% de los ingresos del PSOE corresponde de recursos públicos, en el 2024. El 25% restante corresponde a las cuotas de afiliados y de los directivos», asegura Sánchez.
09:13
«¿Usted ha podido cobrar más de 1.000 euros en un sobre?», pregunta María Caballero, de UPN. El presidente asegura que «nunca», pero que ve «normal que se den adelantos, dentro de la legalidad».
09:11
Tensión en la comisión de investigación tras la ironía de Sánchez al hablar de la «objetividad» de la comisión de investigación.
09:10
El presidente de la comisión, Eloy Suárez, pide a Sánchez que no «abuse» de su tiempo de respuesta para «no verme obligado a alargar el tiempo de respuesta».
09:08
«El PSOE tiene una financiación absolutamente legal y regular», asegura al presidente mientras la senadora de UPN insiste en que el presidente responda directamente a la pregunta de «si alguna vez ha recibido sobres de dinero».
09:07
«Para mí, estar aquí y poder cumplir con mi deber de rendir cuentas será atendida. Quiero decir que el PSOE tiene una financiación absolutamente limpia», comienza explicando el jefe del Ejecutivo.
09:06
Comienza interrogando al presidente del Gobierno UPN. Pregunta si Sánchez alguna vez ha recibido sobres con dinero.
09:05
Hoy no solo será relevante el choque de Sánchez con el PP, que interrogará el último. También los socios y, sobre todo, un ex socio, Junts. Los independentistas usarán su turno para escenificar que han pasado a la oposición, según fuentes del partido de Carles Puigdemont.
09:05
Arranca la comisión de investigación del Senado
Arranca en estos momentos la comisión Koldo del Senado, con la comparecencia de Pedro Sánchez.
08:59
Llegada de Pedro Sánchez al Senado para declarar en la comisión de investigación por el 'caso Koldo'. Reuters
08:58
Solo hay un precedente de un presidente en ejercicio que haya tenido que declarar en una comisión de investigación del Congreso. Fue José Luis Rodríguez Zapatero, en la del 11-M. Pero las circunstancias eran muy distintas. En aquella comisión también fue citado, ya como expresidente, José María Aznar. Como también lo fue, en su caso en la creada y aún vigente por la ‘operación Cataluña’, el expresidente Mariano Rajoy.
08:57
El PP busca «retratar al número uno» en la citación de Sánchez en el Senado
El presidente afronta como un debate sobre el estado de la nación el interrogatorio, que Junts aprovechará para exhibir su pase a la oposición. Lee la noticia completa
08:56
Sánchez acaba de llegar al Senado acompañado por el ministro de Presidencia Félix Bolaños. El presidente ha dicho estar tranquilo y se ha mostrado sonriente.
08:53
Los ‘frentes judiciales’ que los grupos de oposición van a sacar al presidente del Gobierno son fundamentalmente cuatro: el ‘caso Ábalos-Koldo-Cerdán’, que afecta a los dos exsecretarios de organización del PSOE; el ‘caso Gómez’, en el que la mujer de Sánchez está imputada por cinco delitos; el ‘caso hermano’, que es la causa en Badajoz por la que David Sánchez se va sentar en el banquillo acusado de enchufismo; y el ‘caso fontanera’, sobre las maniobras de la exmilitante Leire Díez para torpedear los sumarios que afectan al PSOE.
08:44
Cada grupo cuenta con 50 minutos, en los que se incluye el tiempo que dedique el compareciente a contestar. El primer turno de preguntas será para María Caballero, de UPN, seguida de Ángel Pelayo Gordillo, de Vox.
Posteriormente, tomará la palabra el grupo Confederal (Geroa Bai, Agrupación Gomera, Compromís y Más Madrid). El siguiente turno correspondería al PNV, pero ha optado por no intervenir, por lo que tomará la palabra el grupo Plural (Coalición Canaria y Junts). Continuarán con el interrogatorio ERC y EH Bildu.
El encargado de finalizar la sesión será el Partido Popular, que se prevé que lo haga a partir de las 13.00 horas.
08:38
Sánchez acude hoy a la comisión de investigación del Senado por el 'caso Koldo', a petición del PP. Desde las 9.00 horas se someterá a las preguntas de los diferentes partidos políticos en relación a las las presuntas irregularidades cometidas por José Luis Ábalos y Santos Cerdán -los dos últimos secretarios de Organización del PSOE y el exasesor Koldo García.
