Los testigos de las defensas insisten en que los Mossos sí trataron de cerrar los colegios el 1-O

Melchor Saiz Pardo

Declara Pere Font. El 1-O estuvo en el Colegio Víctor Català, de Barcelona. "Aparecieron ocho dotaciones de la Policía Nacional. Las puertas de la escuela estaban abiertas. Apareció un policía con una maza encima de mi cabeza. Estábamos sentados en la puerta del aula. Sin previo aviso empezaron a coger a la gente. A mí me cogieron por los testículos y me dejaron caer. A un señor de al lado mío lo cogieron de las orejas. A mí me sacaron arrastrándome y me tiraron a la calle como si fuera un paquete. Me provocaron un hematoma en un brazo. Una mujer policía me pegó un puñetazo en la cara. Yo solo hablaba correctamente con un policía".