Una concejala de Vox en Zaragoza: «Mi despacho está abierto a gays, lesbianas, normales, no normales...» Rifirrafe de Carmen Rouco con Fernando Rivarés, activista activista LGTBI, en la comisión de Asuntos Sociales y Familia COLPISA Viernes, 26 julio 2019, 10:45

La Comisión de Acción Social y Familia del Ayuntamiento de Zaragoza estuvo marcada por un fuerte rifirrafe entre el concejal de Podemos y activista LGTBI Fernando Rivarés y la concejala de Vox Carmen Rouco. Los socialistas también han denunciado estas palabras.

«Mi despacho está abierto para todos: gais, lesbianas, normales y no normales», son las palabras de la polémica que protagonizó Carmen Rouco, concejal de Vox que había incluido en el orden del día una pregunta para conocer el nombre de las personas y el coste del servicio de Asesoría Sexológicas para Mayores.

El concejal de Podemos-Equo Fernando Rivarés no ha podido aguantar esas afirmaciones y ha pedido la palabra «por alusiones, como hombre gay y activista». «Cada palabra y política que plantean es un ataque a la comunidad LGTBIQ a la que pertenezco», le recriminaba.

Ante la contestación de Rouco diciendo que su despacho está «abierto para usted, y para gais, lesbianas, normales y no normales», Rivarés le afeaba indignado: «¿Cómo que normales? ¿Cómo se atreve?». «Ímplicitamente a mí me ha llamado no normal, es una actitud radicalmente homófoba. Explíquese, porque su homofobia va a recorrer España», decía.