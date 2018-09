PP y Ciudadanos ponen ahora el foco en las dudas sobre la tesis de Sánchez El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), se dirige al presidente del PP, Pablo Casado (en el fondo a la izquierda). / Mariscal (Efe) PP y Ciudadanos ponen ahora el foco en las dudas sobre la tesis de Sánchez NURIA VEGA Madrid Viernes, 21 septiembre 2018, 20:43

Por muchos amagos de contención que se hicieran, la euforia se desató este viernes en el Partido Popular (PP). Ni tan siquiera esperaron a que el Tribunal Supremo se pronuncie. La perspectiva de que, escuchada la Fiscalía, se archive la causa del máster de Pablo Casado fue suficiente para que los populares se sintieran «liberados» de la pesada carga de los últimos meses. «Nos hemos quitado una mochila», respiraron mientras la dirección del partido salía a restituir el «honor» de su líder. «La verdad se abre camino poco a poco -defendió Teodoro García Egea-. (.) Espero que los que han colaborado en el linchamiento bajen el nivel, se retracten y aprendan que la prudencia es una virtud que se recomienda practicar».

El secretario general del PP reflejó el estado de ánimo de las filas conservadoras, donde hoy se exigían disculpas. Aunque el Supremo aún debe resolver sobre el cierre o no del caso, fuentes populares dan por sentado que el escrito del Ministerio Público sobre la inconsistencia de los indicios contra Casado, resultará decisivo. En el entorno del presidente del partido hacía días que pronosticaban este escenario. «Bajo ningún concepto» contemplaban que su líder fuera a tener que declarar como imputado. Es más, fantaseaban con el día después del archivo. Un día en el que verían «reforzadas» sus expectativas electorales.

Apenas esperaron para tratar de recuperar el terreno perdido. Tacharon de «caso absurdo, anecdótico y absolutamente menor» la controversia sobre si Casado recibió el título de su máster en Derecho Autonómico y Local como un «regalo» en el curso 2008-2009. Y, en previsión de que el asunto quede zanjado, descartaron que el presidente del PP tenga que mostrar el contenido de sus trabajos finales. «Es algo que está fuera de lugar»,apuntó García Egea.

Cosa distinta es, aprovecharon en el PP, la tesis doctoral de Pedro Sánchez. Los populares pusieron el foco, de inmediato, en el otro lado del campo y reclamaron al presidente del Gobierno un despliegue explicativo como el que en su día hizo Casado. En aquel encuentro del 10 de abril en la sede nacional del partido, el actual líder de los populares mostró la matrícula, la transferencia bancaria, el certificado de convalidaciones, su registro en la intranet y hasta el tríptico informativo con el que se hizo antes de cursar el máster. Sólo faltó entregar los trabajos que llevaba consigo.

Fuentes del PP no creen que la situación sea comparable. Recuerdan que, en el caso de Casado, se trataba tan sólo de un curso de acceso al doctorado -«nadie pide a ningún político que enseñe los trabajos de asignaturas»- y que nunca llegó a presentar una tesis, un documento que «debe publicarse». Por lo tanto, solicitan que Sánchez comparezca «voluntariamente», incluso por «plasma», pero que disipe las dudas que han surgido sobre un posible plagio antes de que los populares «aceleren» en el Senado la convocatoria de un pleno monográfico.

Comisión de investigación

Lo que, en principio, no valoran es respaldar la creación de una comisión de investigación parlamentaria sobre este extremo si el jefe del Ejecutivo no accede a dar explicaciones en el Congreso. Una medida de presión que Ciudadanos ha puesto sobre la mesa. En esta ocasión, sin embargo, los populares no parecen estar dispuestos a seguir el ritmo que marque el partido de Albert Rivera. Aliviados por la decisión de la Fiscalía, ahora los populares se pueden permitir marcar distancia.

Fuentes de la formación no consideran «útiles» este tipo de comisiones y García Egea aprovechó para replicar a Ciudadanos que más que generar órganos parlamentarios o «apuntarse a la moda del día o la noticia de la semana», la oposición debe trabajar para cortarle el paso a Pedro Sánchez y sus socios.