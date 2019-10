Casado pide al Gobierno que estudie trasladar fuera de Cataluña a los presos del 'procés' Pablo Casado. / Efe El líder del PP asegura que no puede ser que «los independentistas lleven las bridas» de lo que está pasando con los políticos presos en las cárceles catalanas E. P. Lunes, 21 octubre 2019, 13:17

El presidente del PP, Pablo Casado, ha pedido hoy al Gobierno que contemple la posibilidad de trasladar a los presos del 'procés' a una cárcel que esté fuera de Cataluña, ante la posibilidad de que después de las elecciones generales del 10 de noviembre, la Generalitat inicie la tramitación de la excarcelación de los mismos. Así lo ha afirmado en los Desayunos Informativos de Europa Press el líder popular, quien se ha referido a una información del diario El Mundo en la que se afirma que el presidente Joaquim Torra tiene previsto iniciar ese camino tras el 10N.

Casado, además, ha dejado claro que si llega al Gobierno, recuperará la competencia de Prisiones cedida a Cataluña por Felipe González y José Barrionuevo en 1983. En este sentido, ha alegado que solo en los «narcoestados» y en las dictaduras se producen regímenes penitenciarios diferentes. En los primeros, porque son favorables a los delincuentes y en los segundos, porque perjudican a la disidencia.

Además, ha recordado que si los políticos presos están en cárceles catalanas se debe a que así lo han decidido el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez y el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.

Pero ha dejado claro que la intención del PP es que en España no haya ningún tratamiento diferenciado en materia de prisiones y por eso ha insistido en que si llega al Gobierno recuperará la competencia. «Lo que no puede ser es que los independentistas lleven las bridas» de lo que está pasando con los políticos presos en las cárceles de Cataluña, ha exclamado.

De hecho, el dirigente del PP ha aludido a la aplicación del 150.3 de la Constitución para una recuperación de esa competencia sobre Prisiones por parte del Gobierno. Esa norma señala que el Estado podrá «dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar» las normativas autonómicas, incluso en el caso de competencias atribuidas a las Comunidades.

Casado se encuentra de visita en Barcelona, donde a lo largo del día visitará a las fuerzas de seguridad y a comerciantes que han sufrido la violencia de la última semana.

Ocurrencias

El Goierno ha respondido a las declaraciones de Casado por medio del ministro de Fomento. José Luis Ábalos ha tachado el posible traslado de ocurrencia. «al final cuando van ocurriendo cosas es porque no se tiene una visión clara del fenómeno y, por lo tanto, al no tenerla clara, todas las ideas no son más que ocurrencias pero, en definitiva, no vienen a solventar el problema coyuntural de Cataluña y el problema de fondo también, que hay que distinguirlo«, ha señalado desde Torremolinos el número tres del PSOE.