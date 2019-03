Carmen Lomana carga contra su hermano tras su 'asalto' a Vox: «España se merece políticos honrados, formados y con un pasado intachable» La empresaria leonesa Carmen Lomana. La empresaria leonesa pide a la prensa que no se le vincule con Vox y lamenta que su hombre se relacione con el de su hermano, con el que no mantiene relación desde hace años LEONOTICIAS León Jueves, 28 marzo 2019, 17:17

El 'asalto' de Rafael Lomana como cabeza de lista al Congreso de Vox por Albacete ha puesto en primera línea de la actualidad mediática a su hermana, Carmen Lomana.

Algo que no le ha gustado a la empresaria leonesa, no sólo porque desde hace años no mantiene ninguna relación con su hermano, sino por su posible vinculación al partido de Santiago Abascal.

Un malestar que ha dejado latente en sus redes sociales y en varias ocasiones. «Me apena que mi nombre salga junto al de otra persona vinculada con Vox que hace mucho tiempo nada tiene que ver conmigo».

Me apena que mi nombre salga junto al de otra persona vinculada con @vox que hace mucho tiempo nada tiene que ver conmigo. — Carmen Lomana (@Carmen_Lomana) 26 de marzo de 2019

Además, Carmen ha pedido a la prensa que no le vincule con Vox, un partido al que, según asegura, no tenía pensado votar.

Y, ahora, matiza, menos aún. A su parecer, España se merece «políticos honrados, formados y con un pasado intachable». Algo que, según parece apuntar, no representaría su hermano, que saltó a la fama tras su paso por el reality Supervivientes.

No tenía intención alguna de votar a @vox_es . Tras ver las noticias de hoy, menos todavía. Merecemos políticos honrados, formados y con un pasado intachable. — Carmen Lomana (@Carmen_Lomana) 26 de marzo de 2019