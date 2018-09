Anticorrupción descarta investigar al rey Juan Carlos por las grabaciones a Corinna El rey Juan Carlos. / Juanjo Martín (Efe) La Fiscalía analiza los audios del comisario Villarejo en un informe remitido al juez y concluye que cuando tuvieron lugar los hechos el Monarca era «inimputable» MATEO BALÍN Madrid Viernes, 7 septiembre 2018, 12:50

La Fiscalía Anticorrupción ha remitido hoy un informe al juzgado de la Audiencia Nacional que investiga la 'operación Tándem' referida a la pieza separada 'Carol', en la que se investiga las grabaciones realizadas por el comisario jubilado José Manuel Villarejo a la empresaria alemana Corinna zu Sayn-Wittgenstein, en las que ésta detallaba la presunta existencia de cuenta ocultas en Suiza pertenecientes al rey Juan Carlos, entre otros asuntos.

El Ministerio Público reclama al juez Diego de Egea que archive esta pieza separada porque, tras realizar las pesquisas correspondientes, los hechos habrían tenido lugar antes de la abdicación del monarca, en junio de 2014, por lo que sería «inimputable».

La conversación grabada aportada por la unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional, de extensión mayor que la difundida en diversos medios los días 11 y 12 de julio pasado, versa sobre diferentes aspectos. Entre los que pudieran tener alguna relevancia penal cabe diferenciar, por una parte, aquellos que hacen referencia al entonces rey Juan Carlos, y por otra, los relacionados con un encargo que pensaba realizar la empresaria alemana a José Manuel Villarejo.

Sobre Don Juan Carlos, Corinna se refiere a un terreno en Marruecos, al pago de unas comisiones en Arabia Saudí y a cuentas bancarias de las que el Rey emérito sería titular real en Suiza bien bajo nombres supuestos, bien bajo la titularidad formal de un familiar.

Respecto del terreno en Marruecos, señala que se puso a su nombre una propiedad en Marrakech a través de una sociedad manejada por un abogado y que ahora le piden –sin identificar a su interlocutor o interlocutores- transmitirla a través del mismo a un familiar del Rey. Manifiesta que esta operación la han hecho con «dos o tres cosas» y que ella sufre «muchísima presión» pero que no puede transmitir estas propiedades porque eso «es blanqueo».

Para los fiscales anticorrupción Miguel Serrano e Ignacio Stampa, «esta cuestión no resulta susceptible de investigación en sede penal». En primer lugar, no existe ningún elemento que permita colegir que tal terreno proceda de una actividad ilícita. La titularidad formal del terreno a nombre de la interlocutora podría deberse, como apunta ésta, a una posible evasión fiscal: «Me las han puesto [...] no porque me quiere mucho. Es porque soy residente en Mónaco. Entonces no tengo el problema de declarar.», dijo Corinna.

Los datos, más allá de su posible trascendencia tributaria, no son suficientes para iniciar una investigación penal que tendría naturaleza prospectiva y que, en todo caso, remite a fechas en las que el entonces Rey Juan Carlos gozaba de la inviolabilidad que para el Jefe del Estado reconoce el artículo 56.3 de la Constitución, según Anticorrupción.

Cuentas en Suiza y AVE a La Meca

Por lo que se refiere a las cuentas bancarias, la mujer cuenta que un pariente del Rey, también residente en Mónaco, titularía cuentas en Suiza de las que el titular real sería el hoy Don Juan Carlos. Ella manifiesta que es este familiar quien paga determinados gastos del Rey, relatando un episodio en el que se habría reintegrado un dinero que había adelantado su marido para satisfacer unos gastos de un viaje del Monarca. Tal reintegro –dice la mujer- «creo que venía de Suiza«.

Por otra parte, Villarejo, no su interlocutora a la que graba, atribuye genéricamente al Rey emérito «que algunas de las cuentas que tiene el Rey es con nombre falso», que le habría proporcionado el Director del CNI. Una vez más los datos son notoriamente insuficientes para avanzar en la tramitación de esta pieza, pues aluden a una posible cuestión fiscal que no es susceptible de mayores indagaciones pues el hipotético requerimiento de información a las autoridades suizas –se desconoce incluso la ciudad o ciudades concretas- no permitiría ir más allá de lo que se conoce en el ámbito de la cooperación internacional como una «fishing expedition». Todo ello, señala la Fiscalía en su informe, sin perjuicio de las actuaciones que pueda llevar a cabo en sede administrativa la Agencia Tributaria.

En tercer lugar, la empresaria alemana refiere el pago de comisiones por empresas españolas «para el tren», aclarando el financiero español presente en la reunión que se trata del «tren de alta velocidad en Arabia Saudí». Según ella, las comisiones por importe de 80 millones de euros las habrían pagado tales empresas a la mujer de un empresario saudí, quien habría entregado la mitad a otro empresario español y éste a su vez le habría dado, todo o parte, eso no queda claro en la conversación, al Rey.

La conversación alude a la construcción de la línea de ferrocarril de alta velocidad, el llamado AVE del desierto, que une las ciudades de Medina y La Meca, en Arabia Saudí, y cuya Fase II fue adjudicada en octubre de 2011 a un consorcio empresarial compuesto por 12 empresas españolas junto a dos saudíes.

Las referencias a comisiones ilegales son, en este caso, más concretas, con identificación del contrato, de personas y de importes del contrato y de las posibles comisiones. Además, estos datos contenidos en la grabación aparecen complementados por otros documentos hallados.

En lo que atañe a la eventual intervención del hoy Rey emérito, los indicios «son extraordinariamente débiles» pues consisten en la mera referencia que hace una persona que no aparece directa ni indirectamente implicada en los pagos y que tampoco manifiesta la razón de su conocimiento. Al margen del ello, atendiendo a la fecha del supuesto pago, también en este caso, el entonces Rey Juan Carlos gozaba de inviolabilidad.

De cualquier modo, al tratarse de un posible caso de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, sí parece procedente iniciar una investigación, desde luego al margen de este procedimiento, pues ninguna conexión tiene con el mismo», asegura Anticorrupción.

En cualquier caso, se trataría de un posible delito de corrupción en las transacciones comerciales internacionales cometido por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional, por lo que su persecución en España exige la interposición de querella por el agraviado o por el Ministerio Fiscal.

Con la información disponible, la interposición de una eventual querella por el Ministerio Fiscal exigiría no solo la acreditación de los indicios de criminalidad sino también una valoración previa acerca de la concurrencia de las condiciones legales exigidas para fundamentar la competencia de la jurisdicción penal española.

Ciudadano británico

La grabación principal y la demás documentación hallada ponen de manifiesto otros hechos, cuya relevancia jurídico penal también cabe tomar en consideración, en la medida en que reflejan conductas llevadas a cabo por José Manuel Villarejo, en concierto con otras personas, que sí encajarían con el objeto de este procedimiento.

Así, tras hablar del entonces Rey Juan Carlos, el tercer interlocutor le dice a la mujer que le cuente a Villarejo «lo importante». Ésta relata acto seguido, con ayuda de aquél, un problema que tendría un relevante ciudadano británico relacionado con un terreno en España y los problemas surgidos con «Hacienda» por su desarrollo inmobiliario.

Villarejo parece ofrecerse a intentar solucionarlo («yo encantado», asegura). El tema parece quedar en una fase inicial, limitándose éste a ofrecer los servicios de su despacho de abogados y, aunque consta en la causa que Villarejo habría encargado el desarrollo del proyecto a un socio suyo también investigado en esta causa, que se reúne posteriormente con la empresaria alemana, en una reunión que también es objeto de grabación, por el momento no es posible concretar más que esos servicios se hubieran llevado a cabo finalmente por medio de la estructura de sociedades mercantiles conocida como Grupo CENYT, objeto de investigación en este procedimiento en relación con otros encargos similares a éste.

Estos hechos podrían incardinarse en los artículos 419 y 424 del Código Penal, respectivamente cohecho pasivo y cohecho activo, pero, a falta de mayor concreción sobre el posterior desarrollo en España de los servicios pactados, en este caso el delito se habría consumado fuera del territorio nacional, desde el momento en que se produce una oferta de prestación de servicios por parte del funcionario público y la correspondiente aceptación del particular que ofrece la correspondiente dádiva o retribución del servicio.

Por lo tanto, también en este caso, la persecución por este delito contra la Administración pública española requiere previa querella del Ministerio Fiscal. Por todo ello, Anticorupción ha interesado el sobreseimiento provisional de la presente pieza separada 'Carol'. Ello no obstante, con el objeto de que por el Ministerio Fiscal pueda iniciarse una investigación por los delitos de corrupción en las transacciones económicas internacionales y de cohecho, presuntamente cometidos por ciudadanos españoles y extranjeros fuera del territorio nacional, al margen del presente procedimiento penal por no mantener ninguna conexión con los que son objeto de las presentes diligencias en la 'operación Tándem'.