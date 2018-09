Ábalos pide a Rivera «una disculpa pública» por las dudas sobre la tesis de Sánchez 02:24 José Luis Ábalos. / Foto: Juan Carlos Cárdenas (EFE) I Vídeo: EP El secretario de Organización del PSOE acusa a PP y Cs de «desnudar a las personas y entrar en lo personal» y asegura que «combaten las políticas eliminando a las personas» EUROPA PRESS Valencia Domingo, 16 septiembre 2018, 16:45

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha pedido al líder de Cs, Albert Rivera, una «disculpa pública» y que «rectifique» por las dudas sembradas sobre la tesis del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mientras que al presidente del PP, Pablo Casado, cuyo máster se está investigando judicialmente, le ha recordado que «la puerta la tiene abierta» y «puede salir perfectamente y demostrar que la ejemplaridad no encuentra obstáculo cuando llega el PP».

El también ministro de Fomento se ha pronunciado en estos términos en Valencia durante la celebración de la Fiesta de la Rosa del PSPV, en la que también han participado el presidente de la Generalitat Valenciana y secretario general del PSPV, Ximo Puig; la secretaria general del PSOE en la ciudad de Valencia, Sandra Gómez, y la secretaria provincial, Mercedes Caballero.

En su intervención, Ábalos ha acusado a PP y Cs de «buscar desnudar a las personas y entrar en lo personal». «Ellos combaten las políticas eliminando a las personas. Suena duro pero es así y eso es lo que vimos el otro día en el Congreso y vemos una y otra vez cuando a los socialistas no se les critica por sus políticas, sino a los actores y nuestros modos», ha reprobado.

A su juicio, PP y Cs «van al dictado y al remolque de lo que les están diciendo» porque no tienen «ni proyecto ni estrategia» y, por eso, no hay partidos «que hagan oposición». En este sentido, ha criticado que Rivera formulara una pregunta oral a Sánchez sobre su tesis, pese a que no estaba registrada en el orden del día de la sesión, y la presidenta del Congreso, la 'popular' Ana Pastor, o «por ignorancia o complicidad» se lo permitiera.

Ábalos ha pedido al líder de Cs que «pida perdón» por el camino que ha escogido en el que «tiene que renunciar a mucha dignidad». «Cuando nosotros decimos 'el Gobierno de la dignidad' no solamente apelamos a las políticas que tienen como referencia la dignidad de la persona, sino también el estilo digno, la civilización, la educación, el civismo y los valores republicanos y uno tiene que hacer política con dignidad», ha subrayado.

También le ha exigido que «rectifique» por dudar de la tesis del presidente del Gobierno, al tiempo que le ha recriminado que sacara esa cuestión en el Congreso ya que «no está en condiciones de plantear eso». «Yo también le podría preguntar por qué siempre ha actuado en defensa del PP cuando se ve acorralado por la corrupción o por qué sostuvo al PP en Muria y Madrid o se quedó solo votando a Mariano Rajoy cuando ya no hacía ni falta. Le exigiría una disculpa pública porque es el peor ejemplo para plantear lo que planteó esta semana», ha insistido el socialista valenciano.

El PP «debería aprender la lección y renovarse»

Por otro lado, al presidente del PP, Pablo Casado, le ha animado a «seguir la dirección que le han abierto» y «salir y demostrar que la ejemplaridad no encuentra un obstáculo cuando llega el PP». A su juicio, el 'popular' no puede decir que ni imputándole por el caso de su máster no dimitiría porque «querría decir que no han aprendido nada y es una pena porque la lección fue tan rotunda en la moción de censura que deberían aprender algo e intentar renovarse», ha apostillado.

Ha asegurado que el problema es que Cs y PP «están que no saben qué hacer» y el papel de la oposición «lo han asumido determinados medios» y, por eso, Rivera «ni siquiera limpia su currículum antes de hablar del de los demás porque le llega la instrucción sin estar preparado». «¿Quién está manejando la política de la derecha en este país?», se ha preguntado para señalar que no les ve «muy centrados».

En este sentido, ha considerado que el PP «de entrada tiene una división» interna y está «muy traumatizado después de perder el poder y cómo lo perdió porque nunca un gobierno había sido derrocado por un parlamento», ha indicado para recordar que, además, la formación vivió unas primarias para elegir a su nuevo presidente, «un proceso desconocido para ellos que fue una crisis del carajo a las que no está preparado el PP que no tiene ningún ejercicio democrático habitual», ha agregado.

Por tanto, cree que su «nivel de descomposición y el golpe tan traumático» les ha llevado a elegir a un candidato que «no se lo creen ellos». «Alguno tenía que ser pero el PP no ha resuelto su problema que está dentro y Cs mientras tanto trata de ocupar ese espacio electoral del PP», ha indicado.

Ábalos ha recriminado el estilo que utilizan con «descalificaciones personales» y cuestiones de ámbito privado e íntimo porque «no tienen políticas» que ofrecer. «No es nuevo. Ya lo hicieron con el expresidente Zapatero desde el primer día. No se cortan. No hay respeto ninguno», ha lamentado para criticar que busquen «desnudar a las personas y entrar en lo personal».

«Ellos combaten las políticas eliminando a las personas. Suena duro pero es así y eso es lo que vimos el otro día en el Congreso y vemos una y otra vez cuando a los socialistas no se les critica por sus políticas, sino a sus actores y nuestros modos», ha comentado para apuntar que esta situación se produce porque «en el fondo» molestan sus políticas y por «la concepción patrimonial que tiene la derecha en este país».