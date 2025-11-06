Cómo extinguir incendios en coches eléctricos de forma eficiente

Juan Roig Valor Jueves, 6 de noviembre 2025, 12:00 Comenta Compartir

Renault ha reafirmado su compromiso con la innovación en seguridad con la celebración del «Renault Group Safety Day», una jornada formativa en la que más de 200 bomberos de toda España participaron en sesiones teóricas y demostraciones prácticas organizadas en el Instituto de Formación Integral de Seguridad y Emergencias de la Comunidad de Madrid.

El evento, desarrollado en colaboración con la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112, forma parte del programa Human First, con el que la compañía busca reducir el número y la gravedad de los accidentes de tráfico y mejorar la seguridad vial de todos los usuarios.

La sesión fue inaugurada por Pedro A. Ruiz Escobar, director general de la Agencia de Seguridad y Emergencias 112 Madrid, y continuó con la intervención de César Lorenzo, director del Centro I+D+i de Renault Group España, quien presentó las últimas innovaciones de la marca en materia de seguridad.

Lorenzo subrayó el enfoque integral de la compañía, que trabaja directamente con los servicios de emergencia para facilitar su labor y aborda las principales causas de los accidentes —como la velocidad excesiva, el consumo de alcohol o drogas y las distracciones— mediante el desarrollo de tecnologías avanzadas.

Durante su presentación, Lorenzo explicó que la estrategia de seguridad de Renault Group se estructura en tres pilares: detección, guía y actuación. El primero, Safety Score, evalúa la conducción a partir de los datos de los sensores del vehículo y ofrece una puntuación de seguridad junto con recomendaciones personalizadas.

El segundo, Safety Coach, utiliza inteligencia artificial para alertar al conductor en tiempo real sobre posibles riesgos, mientras que el tercero, Safety Guardian, integra toda la información disponible para intervenir directamente en el vehículo cuando es necesario.

«Hace más de 50 años que Renault trabaja para mejorar la seguridad activa y pasiva de sus vehículos. En España, desde nuestro Centro I+D, desarrollamos en exclusiva los sistemas de ayuda a la conducción de la nueva generación de vehículos del Grupo, como el nuevo Clio», destacó Lorenzo.

La formación contó también con una masterclass impartida por Claire Petit-Boulanger, experta en Seguridad Terciaria de Renault Group, y Nicolas Granier, consultor técnico y bombero en Yvelines (Francia), centrada en la seguridad de las baterías de alta tensión, los protocolos de intervención en caso de accidente o incendio, y la consulta de fichas de rescate en tiempo real.

El programa incluyó dos demostraciones prácticas. En la primera, se realizó un incendio controlado de un Renault Mégane E-Tech eléctrico para mostrar la eficacia de la tecnología Fireman Access, un sistema que permite «ahogar» la batería mediante la entrada de agua en caso de incendio y reducir así el tiempo de extinción a pocos minutos. Este dispositivo, incorporado en todos los modelos eléctricos e híbridos enchufables del Grupo, fue desarrollado por Renault y su patente se ha liberado para que cualquier fabricante pueda aplicarlo.

La segunda demostración se centró en la excarcelación de un vehículo tras un accidente, empleando la herramienta QRescue, que utiliza un código QR visible en el parabrisas para que los equipos de emergencia accedan de inmediato a información crítica del vehículo, como la ubicación de la batería o los puntos de corte seguros. Este sistema puede acortar hasta en 15 minutos el tiempo de intervención, un margen decisivo en situaciones de rescate.

Renault Group recordó que los vehículos eléctricos, además de incorporar tecnologías como Fireman Access, presentan un riesgo de incendio menor que los térmicos debido a la ausencia de fluidos inflamables y al alto nivel de seguridad de sus baterías.