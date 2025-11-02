Zero Motorcycles renueva su dirección para impulsar una nueva era global

Canal Motor Domingo, 2 de noviembre 2025, 18:27 Comenta Compartir

Zero Motorcycles ha anunciado el nombramiento de Pierre-Martin Bos como director ejecutivo. Bos sucederá a Sam Paschel, que pasará a ocupar un puesto de asesor sénior del consejo de administración tras ocho años de liderazgo transformador. Bos se une a Zero en un momento crucial de expansión e innovación aportando más de dos décadas de experiencia en la industria automovilística internacional para guiar a la empresa hacia su próxima era de crecimiento.

Paschel deja tras de sí un legado de visión y ejecución. Durante su mandato, consolidó a Zero como pionera mundial en la categoría de las motos eléctricas y sentó las bases para mantener el liderazgo en la electrificación de la movilidad sobre dos ruedas. Paschel guió a la empresa a través de un periodo de rápida innovación y expansión, lanzando la galardonada moto adventure DSR/X e introduciendo la línea X de la marca para ampliar el acceso a la conducción eléctrica todoterreno. Además, fue responsable de asegurar alianzas estratégicas clave y financiación, y de hacer crecer la presencia de la empresa en más de 30 países. El compromiso de Paschel con la calidad, la experiencia del cliente y la cultura de equipo ha sentado las bases de integridad, innovación y resiliencia que posicionan a Zero para un éxito continuo.

«En nombre de todo el equipo de Zero Motorcycles, quiero agradecer a Sam su extraordinario liderazgo y el notable legado que deja tras de sí», declara Pierre-Martin Bos, director ejecutivo de Zero Motorcycles. «La visión, la pasión y el compromiso de Sam han transformado a Zero en un líder mundial en movilidad eléctrica. Es un honor para mí seguir construyendo sobre los sólidos cimientos que Sam ha creado y llevar a Zero hacia su próxima era de innovación y crecimiento».

Pierre-Martin Bos, sucesor de Paschel, se une a Zero Motorcycles como director ejecutivo, aportando más de dos décadas de liderazgo internacional en el sector de la automoción. Bos, que recientemente ocupó el cargo de director de Vehículos Especializados de Kia Europa, ha desempeñado puestos de alta dirección en Stellantis, Fiat Chrysler Automobiles y Kia, donde impulsó el crecimiento estratégico y la excelencia operativa en Europa, África y Asia.

«Al asumir el cargo de director ejecutivo de Zero Motorcycles, me siento honrado de unirme a un equipo que ha establecido el estándar en innovación eléctrica y experiencia del motorista», afirma Bos. «Mi carrera se ha caracterizado por tender puentes entre culturas, mercados y tecnologías, y estoy emocionado por ayudar a Zero a acelerar su impacto global».

Bos es reconocido por su perspectiva global, su visión estratégica y su innovación centrada en el cliente, habiendo liderado cambios de rumbo y expansiones de mercado de múltiples marcas en Europa, Oriente Medio y África. Bos, que habla tres idiomas con fluidez y tiene una amplia experiencia en gestión intercultural, es conocido por generar confianza, inspirar a los equipos y obtener resultados en mercados globales dinámicos.