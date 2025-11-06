BMW cierra septiembre con una caída del 5% en beneficio neto

Juan Roig Valor Jueves, 6 de noviembre 2025, 11:00 Comenta Compartir

BMW cerró los nueve primeros meses del año con un beneficio neto de 5.523 millones de euros, un 4,7% menos que en el mismo periodo de 2024, en un contexto de presión competitiva y nuevos aranceles que han impactado en su rentabilidad.

Pese a esa caída, el grupo alemán logró mejorar sus beneficios en el tercer trimestre, cuando alcanzó 1.674 millones de euros, más del cuádruple que un año antes, gracias a un mejor desempeño operativo tras un ejercicio anterior penalizado por la debilidad en China y Europa.

Entre enero y septiembre, los ingresos del consorcio que integra las marcas BMW, Mini y Rolls-Royce, además de BMW Motorrad (sus motos), se redujeron un 5,6%, hasta 99.900 millones de euros. La división de automóviles aportó 87.200 millones (-4%), la financiera 29.700 millones (+3,9%) y la de motocicletas 2.500 millones (-1,6%).

El negocio automovilístico registró un beneficio operativo de 3.275 millones (-10%), mientras que las motocicletas aumentaron un 13%, hasta 191 millones, y la división financiera retrocedió un 12,2%, hasta 1.307 millones.

El margen de rentabilidad del área de automoción se situó en el 5,3% durante el tercer trimestre, en la parte baja del rango previsto por la compañía (entre el 5% y el 6%). BMW atribuyó la presión sobre sus márgenes a la «fuerte competencia» en China y a los aranceles tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea, que recortaron aproximadamente 1,8 puntos porcentuales de rentabilidad. Los derechos de importación afectan, entre otros modelos, a los Mini Cooper y Aceman eléctricos fabricados en China e importados a Europa.

La marca alemana, que considera a Estados Unidos su segundo mercado más importante fuera de Europa, reconoció que el entorno comercial global continúa siendo complejo. La competencia en China —donde sus ventas cayeron un 11,2% hasta 465.361 unidades— se ha intensificado con el empuje de fabricantes locales como BYD o Xiaomi, que ofrecen vehículos eléctricos con gran carga tecnológica y precios más bajos que los de las marcas europeas. Ante ello, BMW ha rebajado sus previsiones de ventas para el mercado chino en el cuarto trimestre, aunque todavía espera un crecimiento leve en el conjunto del año.

Pese a las dificultades, las entregas globales del grupo aumentaron un 2,4% hasta septiembre, con 1,79 millones de vehículos comercializados. Mini fue la marca que más creció, con un alza del 23,7% (206.252 unidades), seguida de Rolls-Royce (+3,3%) y BMW, que mantuvo niveles similares a los del año anterior (+0,1%). En América, las ventas subieron un 9,8%, impulsadas por Estados Unidos, mientras que Europa avanzó un 8,6%.

El segmento de vehículos electrificados —eléctricos puros e híbridos enchufables— continúa siendo un motor de crecimiento: entre enero y septiembre, BMW vendió 470.287 unidades, un 15% más que un año antes. De ellas, 323.437 fueron totalmente eléctricas (+10%) y 146.850 híbridas enchufables (+27,6%).

El presidente del Consejo de Administración de BMW AG, Oliver Zipse, destacó la solidez del modelo de negocio y aseguró que la compañía dispone de «todos los factores necesarios para un éxito continuo», basados en la innovación y en una estrategia tecnológicamente abierta.

En paralelo, BMW avanza hacia su nueva generación de modelos eléctricos bajo la plataforma Neue Klasse, cuyo primer vehículo, el SUV iX3, ya acumula pedidos por encima de lo esperado.