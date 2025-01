Por qué el aire acondicionado de tu coche enfría poco o huele mal

En verano, y más con altas temperaturas, se hace esencial el uso del aire acondicionado en el coche. No obstante, después de muchos meses sin utilizarlo e incluso si tu vehículo ha estado mucho tiempo parado por el confinamiento, habrá que revisar el sistema de ... climatización para que funcione de forma adecuada, enfriando el habitáculo a la temperatura elegida y de forma rápida. De hecho, es conveniente revisarlo todos los años y recargarlo, como mínimo, cada dos, para evitar averías que pueden resultar costosas y permitirá que el sistema enfríe en condiciones.

Para su funcionamiento, tal y como detallan desde la Dirección General de Tráfico (DGT), el aire acondicionado del vehículo debe estar cargado con el gas específico, el cual es empujado a través de un circuito cerrado por un compresor, enfriando el aire que toma del exterior.

Al circular el aire, al estar encapsulado dentro de un circuito formado por tubos flexibles, se produce una pérdida progresiva (hasta un 20%) de este gas responsable de enfriar el circuito que hay que recuperar para seguir funcionando al máximo rendimiento. Es más, también es recomendable utilizar el sistema de climatización durante el invierno, para que no se obstruya, poner en funcionamiento la función del aire acondicionado, siendo además la forma aconsejable para desempañar los cristales.

Por ello, y para prevenir averías o malos olores, la DGT nos detalla varios síntomas que indican que el aire acondicionado del vehículo no funciona de manera adecuada:

-Mal olor: Si al ponerlo en funcionamiento llega al habitáculo mal olor, nos indica que los conductos no están limpios y que hay acumulación de bacterias y hongos.

-Poco caudal: Cuando el caudal del aire que llega al habitáculo es reducido puede ser debido a que el filtro no está limpio y su salida se ve parcialmente obstruida. El filtro del habitáculo es aconsejable cambiarlo cada año o antes de alcanzar los 12.000 km desde su último cambio.

-No enfría: El aire que llega del sistema de climatización al interior no es suficientemente frío y la temperatura del habitáculo no desciende adecuadamente. Es indicativo de una avería o simplemente que el circuito necesita una recarga de gas.

-Pierde gas: Si el circuito pierde rápidamente la carga de gas, pese a su mantenimiento regular, puede que tenga una fuga. Si no es muy grande, una vez localizada, se podrá eliminar con un tapafugas, para volver a realizar posteriormente la carga. Si la fisura del tubo es grande, habrá que sustituir la pieza.

-Humedades: También puede que el aire acondicionado no funcione en condiciones porque el sistema tenga humedad, o que haya algún elemento como el filtro deshidratante que esté en mal estado.

-Ruidos: Si es el compresor el que se avería, lo que supone que no emite frío, acompañado normalmente por ruidos en la zona del motor, hay que sustituirlo. Es la avería más costosa.