UGT-FICA pide a la ministra Ribera que «no genere incertidumbre» sobre la transición energética El secretario general, Pedro Hojas, defiende una transición energética que no sea impuesta y tenga en cuenta los derechos de los trabajadores LEONOTICIAS DIARIO León Martes, 25 septiembre 2018, 17:52

El secretario general de UGT FICA, Pedro Hojas, ha reclamdo a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que cambie su política de confrontación y se piense dos veces lo que dice a fin de evitar seguir creando más confusión y preocupación entre los trabajadores y trabajadoras de nuestros sectores productivos, especialmente, de los del sector del automóvil y del carbón. En una intervención en la XXIV Convención de Delegados y Delegadas de UGT Asturias en la que ha coincidido con el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, y los secretarios generales de FeSMC-UGT, Miguel Ángel Cilleros, y de FeSP-UGT, Julio Lacuerda, el secretario general de UGT FICA ha cargado contra la política de globos sonda que viene caraterizando a la ministra Ribera y ha pedido que deje de enfrentarse con los intereses de los trabajadores y se empeñe en conseguir una transición energética justa, que no sea impuesta y que tenga también en cuenta los intereses de los trabajadores.

En esta línea, ha advertido además a Teresa Ribera que si persiste en crear inquietud y en no sentarse a dialogar, más temprano que tarde nos va a tener enfrente porque si de algo puede enorgullecerse UGT FICA es de no dar un paso atrás en la defensa de los intereses de los trabajadores. «No lo hemos hecho con el Gobierno del PP y no lo vamos a hacer con el del PSOE», ha insistido Pedro Hojas, quien ha recordado que «la UGT se debe a los trabajadores y trabajadoras y no se va a callar esté quien esté en el Gobierno de turno».

Ha subrayado que «una transición energética justa es aquella que no destruye los empleos existentes, ni perjudica a ningún sector productivo, ni genera más paro en unos territorios que ya tienen unas cifras insostenibles de desempleo. Tampoco es aquella que genera desasosiego ni inquietud entre los trabajadores».

Por ello ha recordado que UGT FICA defiende una transición energética que vaya en la línea de aprobar mecanismos de capacidad cuyo objetivo sea garantizar la seguridad del suministro eléctrico, como los seis mecanismos de capacidad aprobados por la UE y que afectan a más de la mitad de la población europea. Para ello es necesario alcanzar un Pacto de Estado por la Energía, sostenible, creíble y consensuado, que recoja con rigor el escenario energético y económico de los próximos años, un mix eficiente de generación, donde todas las energías tengan su presencia, cada una en su justa medida, incluido el carbón nacional.

Frenar los accidentes laborales

Por otro lado, el secretario general de UGT FICA ha vuelto a poner el acento en el alarmante incremento de accidentes laborales, una lacra social que, lejos de reducirse, se va incrementando conforme aumenta la actividad en nuestros sectores. A este respecto ha exigido a las distintas Administraciones que extremen las medidas de control y se refuercen los instrumentos necesarios para este control como la Inspección de Trabajo, el IRSST o las fiscalías de siniestralidad. Paralelamente ha reclamado a las empresas que cumplan con su responsabilidad, que cumplan con las leyes y no pongan en riesgo la salud y la vida de las y los trabajadores. «No podemos mirar para otro lado, nosotros no vamos a hacerlo, tenemos que seguir exigiendo al Gobierno y a las empresas que cumplan las leyes». «No vamos a consentir que ni un solo compañero que acude al tajo puede ser víctima de un accidente laboral que se podía haber evitado», ha concluido.