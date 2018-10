Tudanca defiende que el Gobierno «no es el culpable de cómo están la minería ni las térmicas» Luis Tudanca. / Dos Santos Augura que el Ejecutivo de Pedro Sánchez «va a cumplir» y cree que «hay opciones encima de la mesa» para buscar soluciones y alternativas al sector, entre ellas la recuperación de la Ciuden ICAL Lunes, 15 octubre 2018, 20:31

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, defendió este lunes que el Gobierno «no es el culpable de cómo están la minería ni las térmicas», pero garantizó que los socialistas de la Comunidad reclamarán a la ministra de Transición Ecológica que sea «sensible al territorio y justa». Según declaró Tudanca en una entrevista en Onda Cero, estimó que no pueden ser las personas que viven en las cuencas mineras quienes paguen el coste que supone una transición ecológica que hay que hacer «de manera imprescindible por convicción y porque nos lo ha exigido Europa».

Tudanca garantizó que no habrá «soluciones parciales» para unas térmicas y para otras no, sino que para la minería y las térmicas habrá una «solución global». De cualquier forma, Tudanca insistió en que la situación del sector no es algo «de estos últimos cuatro meses» porque el Gobierno presidido por Pedro Sánchez «no es el culpable de cómo están la minería ni las térmicas», aunque apostilló que sí es «responsable» de que la transición ecológica sea «justa».

El secretario general de los socialistas de Castilla y León garantizó que estarán junto a la gente de las cuencas, y se mostró partidario de alargar el periodo «todo lo posible» para que se disponga de «tiempo suficiente» para que se haga «todo lo que no se ha hecho hasta ahora». A juicio de Tudanca, el «drama» actual no es tanto que se cierren las térmicas o que se ponga fin a lo que queda del sector del carbón, sino que «hasta hoy ningún gobierno se había puesto a hacer esa transición y conseguir recursos suficientes para compensar social y económicamente a la gente de las cuencas», dijo.

Sobre el impacto que esta situación del sector pueda suponer en las próximas elecciones municipales y autonómicas, Tudanca dio prioridad a actuar «bien por la gente de las cuencas», y aclaró que si tuviera que elegir entre estar del lado del partido o del lado de la gente de las cuencas mineras, se posicionaría «por coherencia» del lado de estos últimos. Sin embargo, se mostró convencido de que el Gobierno de Pedro Sánchez «va a cumplir», aunque garantizó que peleará «con uñas y dientes» contra aquellos que intenten acusar a un Gobierno que «lleva cuatro meses de os males que han ocasionado ellos durante mucho tiempo».

Por último, y en relación a las soluciones, Tudanca expresó su convencimiento de que «hay opciones encima de la mesa» y recordó algunas propuestas concretas que se han hecho como que las subastas de renovables cuenten con una reserva de megavatios para las zonas de transición ecológica; que no se vuelvan a cometer errores como «hacer inversiones vistosas pero poco productivas»; y la recuperación del proyecto de la Ciuden, ya que durante años se necesitarán fuentes de combustión fósil y hacerlo «de forma limpia» para cumplir con los objetivos de descarbonización impuestos por Europa.