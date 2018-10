Las subcontratas mineras protestan ante el Ministerio de Transición Ecológica por su no inclusión en el Plan del Carbón Parte del comité de la Hullera Vasco Leonesa-Peal permanecen encerrados en el ayuntamiento de Pola de Gordón y contratas de Asturias, en el de Cangas del Narcea LEONOTICIAS León Miércoles, 24 octubre 2018, 11:06

Los trabajadores de las contratas mineras irán este miércoles a protestar frente al Ministerio para la Transición Ecológica, en Madrid, durante la firma del acuerdo del Plan del Carbón 2019-2027. Los trabajadores de contratas y subcontratas no fueron finalmente incluidos en el Plan Social, a pesar de que FI-USO lo defendió desde el inicio de las negociaciones, «y todavía hoy no hemos obtenido respuesta al último informe jurídico que el propio Ministerio nos solicitó antes de las últimas reuniones y que no ha sido tenido en cuenta de cara al borrador final del Plan del Carbón», explica José Luis Villanueva, presidente del comité de empresa de la Hullera Vasco Leonesa-Peal por USO, y uno de los encerrados en el ayuntamiento de Pola de Gordón desde el lunes 22.

Él y otros dos compañeros se quedarán en el ayuntamiento, pero el resto del comité acudirá mañana a Madrid junto a trabajadores de otras contratas de León y también de Asturias, que también se han encerrado en el ayuntamiento de Cangas del Narcea.

«Varios trabajadores de contratas de Carbonar y Uminsa se han constituido en una plataforma para luchar por los derechos de los subcontratados en el Plan Social. Se han puesto en contacto con nosotros para organizar esta protesta en conjunto mientras se firma el Plan, ya que se han sentido traicionados entre lo que se decía que se estaba negociando y lo que de verdad se ha negociado. Ahora se ven fuera del Plan, cuando son tan mineros como los de las empresas principales, como ocurre aquí en la Vasco», expone Villanueva.

«Lo que desde USO conseguimos en la última reunión fue introducir un epígrafe con la preferencia en las recolocaciones de los trabajadores de las contratas, pero nos quedamos solos en esa pelea», concluye el presidente de la Vasco Leonesa-Peal.