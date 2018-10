El PP propone al Gobierno fijar una norma para evitar el cierre de térmicas de forma unilateral Los senadores del PP por León ofrecen una rueda de prensa. / Noelia Brandón Los senadores del Partido Popular por León también exigirán al ejecutivo de Pedro Sánchez que la transición justa y ordenada concilie el cambio climático con el futuro de las familias y las empresas RUBÉN FARIÑAS Lunes, 8 octubre 2018, 12:45

Los parlamentarios del Partido Popular por León presentarán una batería de propuestas en defensa de la minería del carbón y su supervivencia más allá del 31 de diciembre de este año.

Los dos senadores del PP han atacado el «esperpento» de gobierno de Pedro Sánchez y una política que busca «el ecologismo más radical», mientras que los populares apuestan por mantener el carbón en el mix energético.

Desde las filas del partido de Pablo Casado creen que a este nuevo Ejecutivo ya le sobran «gestos y postureo» ante una falta de eficacia y gestión, al haberse convertido en un «gobierno de rectificación». Prueba de ello, según apuntan, es la promesa de presentar unos presupuestos a la Unión Europea y plantear una subida del gasto público de 25.000 millones de euros que lograrán «dando un hachazo fiscal a los trabajadores», con una subida de todos los tipos de impuestos.

Luis Aznar y Rodríguez Hevia ven posible llevar a la minería y alargar la vida de las térmicas más allá de 2030 y propondrán «instrumentos» para que el cierre de las centrales no se realice de forma unilateral por la empresa.

«Nos quedamos solos en Europa»

La primera moción exigirá que la transición justa y ordenada que se propone desde el ministerio sea «de verdad y conciliando el cambio climático con familias y empresas». Y es que, aseguran los senadores del PP, mientras que en Europa se plantea mantener el carbón «nuestro gobierno quiere acabar con él; nos quedamos solos en Europa».

Las últimas noticias, sobre la posibilidad del cierre de Compostilla, les ha llevado a proponer al Gobierno dotarse de medidas para evitar que el cierre unilateral, por parte de las empresas, de las centrales térmicas, aunque estas sigan siendo rentables. «Para abrir centrales se requieren numerosos trámites y para cerrarlas solo es necesario que lo diga la empresa».

Con estas medidas quieren evitar el golpe de gracia a la minería y la consecuencia directa de una fuerte subida de la luz, que afectaría «a familias, la producción de las empresas y un auge de la despoblación en el medio rural».

Feve y el centro de autismo

Además, llevarán a sede parlamentaria una moción sobre Feve para que cumplan con los plazos, al igual que con el centro de autismo, ya que consideran que finalizar ambas obras es una mera cuestión política.

La inacción anterior del gobierno de Mariano Rajoy no es excusa para los senadores leoneses, que aseguran «estuvimos hablando con el gobierno anterior de forma interna» para que se aceleraran los plazos de la integración de la línea de ferrocarril estrecho en la ciudad de León.

Ahora, no entienden por qué no funciona si la obra está concluida y, si es una cuestión de seguridad, se debe aportar alguna solución como convertir la vía en tranviaria o en lo denominado 'tren-tram', ya que creen que no hay nada más que impida culminar la integración de Feve.