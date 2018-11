USO pide en el Congreso «igualdad» para los trabajadores de las contratas mineras en el Plan del Carbón El comité de la Vasco Leonesa-Peal y el grupo 'Santa Bárbara' le han pedido a Podemos que su acuerdo con el PSOE para modificar el artículo 42 del ET se retrotraiga a la tramitación LEONOTICIAS León Miércoles, 14 noviembre 2018, 10:35

Una representación del comité de la Hullera Vasco Leonesa-Peal y del grupo de trabajadores de contratas mineras asturianas denominado 'Santa Bárbara' han llevado al Congreso de los Diputados su reivindicación de una igualdad de trato en el Plan del Carbón para los trabajadores de las contratas.

«Le hemos presentado a Unidos-Podemos una petición por escrito, perfectamente documentada, con la queremos arrancarle el compromiso de que su acuerdo con el PSOE para modificar el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, el referente a los trabajadores subcontratados, entre en vigor con carácter retroactivo a febrero de 2017, que es cuando comenzó su tramitación», explica José Luis Villanueva, presidente del comité de empresa de la Vasco Leonesa-Peal.

«No es de recibo que estos trabajadores sean doblemente marginados y estafados. Primero, por el Plan del Carbón, que los excluye, y después, por el tan demandado cambio del artículo 42, que tanto daño ha hecho a los trabajadores, y que para ellos podría llegar demasiado tarde si entre trámites y negociaciones quedan antes expulsados del sistema de protección social», añade Marco Antonio Martínez, secretario general de USO en Castilla y León.

A la protesta ante la Cámara Baja y la reunión con los diputados asturianos Segundo González y Sofía Castañón, y la leonesa Ana Marcello, del Grupo Parlamentario de Unidos-Podemos, siguió otro encuentro con el vicepresidente del Congreso de los Diputados y diputado por Asturias de Ciudadanos, Ignacio Prendes. «Encontramos en ambas reuniones un denominador común: que la transición no lo está siendo, ya que se están cerrando minas pero no se deja de quemar carbón, aunque sea importado; y, sobre todo, que no está siendo justa si nos hemos quedado por el camino un buen porcentaje de trabajadores que hemos ejercido exactamente la misma labor que quienes han dependido directamente de la empresa explotadora», lamenta José Luis Villanueva.

Sobre la continuidad de las minas, también tratada en las reuniones, «no tenemos muchas esperanzas a que sobrevivan más allá de 2019», concluye el presidente del comité de empresa de la Peal.