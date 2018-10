Milagros Marcos tilda de «capricho» el cierre de la minería del carbón a finales de año Milagros Marcos, durante una rueda de prensa. Recuerda que la UE autoriza su prórroga hasta 2030 | La portavoz de la Junta critica que el Gobierno no tiene ninguna alternativa para mantener el empleo LEONOTICIAS León Martes, 9 octubre 2018, 12:11

La portavoz de la Junta y consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, aseguró que el cierre de las minas de carbón el próximo mes de diciembre es un «capricho» de una ministra que ha venido a poner un sello verde y que no ha sido capaz de plantear alternativas.

Más información El Gobierno se abre a la «flexibilidad» con aquellas mineras que quieran mantener la actividad más allá de 2019

Marcos, que realizó estas declaraciones en Valladolid antes de la entrega de los premios de la Asociación de Artesanos Alimentarios de Castilla y León, aseguró que lo importante hubiera sido que el cierre de la minas se retrasara hasta el año 2030, tal y como autorizó la Comisión Europea, y no a finales de año.

«Lo importante no es que existan prejubilaciones, que no dejan de ser prestaciones pasivas, lo importante es el trabajo y lógico es que antes de cerrar la minas se crearan nuevos empleos. Hasta donde yo sé no hay nuevas industrias que generen empleo», aseguró la portavoz de la Junta.

Compañías eléctricas

A su vez, criticó que el único objetivo del Gobierno con este cierre es beneficiar a ciertas compañías eléctricas y advirtió que la desaparición del carbón provocará un incremento muy importante de la factura eléctrica.

Marcos recalcó que desde la Junta se apoya un proceso de transición en el que cada vez tengan más peso las energías limpias, pero matizó que «entre apoyar a las energías alternativas y cerrar de un día para otro la industria del carbón hay mucha distancia y más si no se cuenta con un plan alternativo que garantice el empleo. Transición sí, pero transición justa», aseveró.