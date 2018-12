La Diputación se pone a disposición de los trabajadores de Peal para luchar por «unas reclamaciones justas» Imagen previa a la reunión de los trabajadores de Peal en la Diputación de León. / S. Santos El Comité de Empresa critica que no se está industrializando la zona antes de destruir los puestos y aseguran que cuando se haga «no habrá gente en las cuencas para trabajar» I. SANTOS León Viernes, 14 diciembre 2018, 13:38

El Acuerdo de Medidas Excepcionales Para una Transición Justa de la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras tiene diferentes medidas y propuestas, pero desde luego en León no parecen justas. Los trabajadores de Peal se han reunido en la mañana de este viernes con el vicepresidente de la Diputación provincial, Francisco Castañón para trasladar su problemáticas y sus preocupaciones en relación a su futuro y el de las cuencas.

Los mineros de Peal han sido los últimos en recibir la espalda del Gobierno en una transición que desde su punto de vista no está siendo justa. José Luis Villanueva, Presidente Comité de Empresa de Peal aseguraba antes del inicio de la reunión que «no se puede destruir puestos cuando no se han creado otros nuevos». Este trabajador, que representa a 117 compañeros considera que es necesario «ayudar a las empresas de las cuencas» antes de destruir el poco empleo que queda en la comarca ya que «cuando se creen empleos lo que no habrá es gente para poder trabajar».

Los trabajadores han sido recibidos por Francisco Castañón que ha aprovechado el momento para reclamar que «no se puede hablar de reindustrialización cuando lo poco que tenemos se está acabando con ello y encima nos quedamos con los brazos cruzados». Castañón ha hecho una llamada para seguir luchando por los puestos de trabajo del carbón ya que es la única forma de energía autóctona de la provincia leonesa y por ello «es fundamental que se mantenga La Robla».

El vicepresidente ha mostrado todo su respeto y apoyo a los trabajadores de Peal y ha insistido en que «son justas las reclamaciones para que puedan entrar en el plan del carbón como trabajadores de la minería que son». Antes de entrar en la reunión Castañón ha insistido en que desde la Diputación estarán siempre a su lado «aunque sea para trasladar su problemática al Gobierno».

Villanueva, presidente del Comité de Peal, avanzó que los trabajadores viajarán el próximo miércoles, 19 de noviembre, a Madrid, donde serán recibidos en el Congreso de los Diputados, en el que esperan poder hablar con la Ministra de Transición Energética, Teresa Ribera.