Estas son las zonas habilitadas para campers en León La provincia dispone de diversos puntos accesibles para que las autocaravanas y furgonetas camperizadas puedan pernoctar de manera segura y legal

En los últimos años, el fenómeno de las campers, internacionalmente conocido como Van Life, ha experimentado un crecimiento importante en las fronteras nacionales y, en consecuencia, también lo ha hecho en León.

La posibilidad de una alternativa de viaje que combina libertad, flexibilidad y contacto con la naturaleza ha despertado un nuevo interés en todo tipo de personas: jóvenes aventureros, familias, parejas o, incluso, jubilados.

Este crecimiento, por otra parte, también ha llevado consigo la necesidad de regulación y habilitación de nuevas zonas habilitadas para que puedan pernoctar de manera segura y legal, con servicios básicos como el vaciado de aguas, electricidad o acceso a agua potable. En este escenario, León cuenta con una considerable variedad de lugares destinados para este tipo de usos.

1. Área de La Granja

En la capital leonesa, la calle La Granja acoge un área con 22 plazas con una tarifa de dos euros al día durante los meses de otoño-invierno y un precio de cinco euros al día en la temporada estival.

2. Área de La Palomera

En la Avenida de la Universidad, también en la capital de León, se mantiene habilitado un área de 45 plazas con la misma tarifa que el Área de La Granja y también, como el resto de los puntos habilitados en la capital, con un límite de estancia y la prohibición de desplegar mesas y sillas, entre otras cosas.

3. Área de Peregrinos

En la Avenida Peregrinos, frente al centro comercial León Plaza, se encuentra otra de las zonas habilitadas para este tipo de vehículos, con un área de 10 plazas y con los mismos requisitos, tanto económicos como de estancia, que en las otras dos áreas.

4. Área de Ribaseca

Junto al Polígono Industrial de Onzonilla, Ribaseca cuenta con un área de diez plazas con diferentes tarifas en función de los servicios que se requieren.

5. Área de Almanza

Pasando ya a los diferentes municipios de la provincia, Almanza alberga un área de doce plazas con una estancia máxima autorizada de diez horas, sin permitir sacar mesas y sillas.

6. Área de Astorga

Junto a la Plaza de Toros de Astorga, hay un área de 15 plazas sin mayor información de tarifas y servicios y con un máximo de pernocta de 48 horas.

7. Área de El Soto

En Boñar, el Área de El Soto, ubicada en el parque de El Soto, cuenta con 45 plazas con diferentes tarifas en función de los servicios requerido, con zona de ocio y juegos al lado.

8. Área de Cabañas Raras

En la calle industrial de Cabañas Raras, en las instalaciones del ciurcuito de karting, el área acoge 15 plazas con tarifa gratuita y dispone de cambio de aguas y cafetería.

9. Área de El Norión

En la calle DR. Antonio Fernández García, perteneciente a la localidad de Cármenes, el Área de El Norión cuenta con doce plazas y una tarifa de cinco euros con estancia máxima autorizada.

10. Área de Carrizo de la Ribera

El Área de Carrizo, en la calle Las Eras, tiene a disposición de los viajeros 30 plazas con una estancia máxima de 48 horas y sin la posibilidad de sacar mesas, sillas, toldos y cualquier otor elemento que implique acampar.

11. Área de Gradefes

En la calle del campo, perteneciente a Gradefes, aparece un área con capacidad para 30 vehículos con una estancia máxima autorizada de 48 horas y sin permitir elementos de acampada.

12. Área de El Mariscal

En el kilómetro 32 de la carretera CL-626, perteneciente al término municipal de Huergas de Babia, el Área de El Mariscal cuenta con 10 plazas con una tarifa de cinco euros al día y estancia máxima de 48 horas.

13. Área de La Pola de Gordón

En la calle luis Vives, de la Pola de Gordón, el área cuenta con una capacidad de 5 plazas y una estancia máxima autorizada de 72 horas. No se permite sacar mesas, sillas u otros elemtnos.

14. Área de Mampodre

El Área de Mampodre, en la calle Raimundo Alonso del término municipal de Maraña, dispone de 11 plazas a precio de siete euros por día y una estancia máxima de cuatro días.

15. Área de Molinaseca

En Molinaseca, concretamente en la calle Salgueras, el área alberga cinco plazas con tarifa gratuita y una estancia autorizada de 72 horas, con prohibición de acampar.

16. Área de Pobladura

En Pobladura de las Regueras, en el kilómetro 16 de la carretera LE-460, el área dispone de 100 plazas con tarifa gratuita.

17. Área de Ponferrada

En la calle de la Loma de Ponferrada, el área alberga diez plazas, aunque también se puede pernoctar en el parking anexo. No se permite acampar.

18. Área de La Peregrina

En la avenida de Molinaseca, perteneciente también al término municipal de Ponferrada, el área de La Peregrina cuenta con 50 plazas con un precio de cinco euros por día.

19. Área de Posada de Valdeón

En la calle Rabanal, perteneciente a Posada de Valdeón, aparece un área de 36 plazas con una tarifa de diez euros al día que incluye el cambio de aguas y con una estancia máxima permitida de 96 horas en la misma semana. No se permite acampar.

20. Área de Riaño

En la ronda de Santander, Riaño, el área alberga 20 plazas sin coste y en un parking sin asfaltar en el que no se permite acampar.

21. Área de Santa María del Páramo

En la calle El Molinón, dentro de la localidad de Santa María del Páramo, el área cuenta con una capacidad de diez plazas con una tarifa gratuita y estancia máxima de 96 horas.

22. Área de la Playa Fluvial

En la Calle las Matas, perteneciente a Toral de los Vados, el Área de la Playa Fluvial acoge siete plazas con estancia autorizada de 72 horas y la prohibición de acampar.

23. Área de Coyanza

El Área de Coyanza, en la calle Tres de Abril de Valencia de Don Juan, tiene una capacidad de 25 plazas de tarifa gratuita y con plazas de diferente tamaño para autocaravanas y campers.