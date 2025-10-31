'El voto femenino y la libertad individual', próxima conferencia en Casa Botines El miércoles 5 de noviembre María Blanco González cierra el ciclo de conferencias de la exposición 'La Conquista del Voto' con su ponencia sobre la construcción de una sociedad libre e igualitaria.

Este miércoles 5 de moviembre a las ocho de la tarde en el Museo Casa Botines Gaudí se celebrará la conferencia 'El voto femenino y la libertad individual' que será impartida por la doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, María Blanco González.

En la conferencia, María Blanco reflexionará desde una perspectiva liberal sobre la importancia de la autonomía individual y la responsabilidad cívica en la construcción de una sociedad verdaderamente libre e igualitaria. María Blanco es doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid y profesora de Historia e Instituciones Económicas en la Universidad CEU-San Pablo. Compagina la docencia y la investigación académicas con la difusión del liberalismo en diversos medios de comunicación. Es autora de los libros Las Tribus Liberales (Deusto, 2014) y Afrodita desenmascarada (Deusto, 2016), y coautora de Hacienda somos todos, cariño (Deusto, 2020).

Más actividades de 'La Conquista del Voto'

El próximo lunes 10 de noviembre a las 19:00 horas, el comisario de la exposición 'La Conquista del Voto', Víctor Miguélez, realizará un recorrido guiado por la muestra. Y el martes 18 de noviembre a las 19:00 horas tendrá lugar el cinefórum de la película 'Las Bostonianas' de James Ivory.

