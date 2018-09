Así es volcar al volante

Aunque uno tenga puesto el cinturón de seguridad, si éste no está ajustado, irá de cabeza primero hacia la ventana lateral y después hacia el techo. El golpe, aun yendo despación, es de nota. Con él puesto la cuestión sigue siendo impresionante. Las botellas de agua vuelan, los móviles saltan y ojalá no se haya tenido la mala idea de no meter los bultos en el maletero.

Así es la experiencia de vivir desde dentro el vuelco de un vehículo. Una experiencia real que se genera en un simulador instalado en la plaza de San Marcos con motivo de la Semana Europea de la Movilidad. Una plaza que ha estado volcada en la mañana del jueves en la formación y en la concienciación.

Así, los más pequeños han podido recibir una charla teórica sobre seguridad vial en el Auditorio de León, probando luego lo aprendido en un circuito para bicicletas. Y a juzgar por lo que expresan sus docentes, la escucha ha sido total. «Los chavales han preguntado sus dudas y han puesto una atención extraordinaria, ojalá hiciéramos cosas así de forma más frecuente», comentaba el presidente de la Asociación de Autoescuelas de León, Vicente González.

Pero las miradas las centraba el simulador. Un simulador que recuerda de forma práctica los 'vicios' que tenemos cuando cogemos el coche. «Hay que decirle siempre a aquel que decide no ponerse el cinturón que se lo ponga, porque aunque sea por su seguridad, también es por la de los demás. A 50 kilómetros por hora las masas se multiplican», explicaba Roberto Ramos, director de formación de CNAE.

Estas actividades se realizan dentro de la Semana Europea de la Movilidad, en una labor constante por formar en diversos puntos con los que tratar de ser mejores vecinos de León.