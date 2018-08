Vivienda 'vieja' de alquiler Un cartel anuncia el alquiler de un piso. Las viviendas en venta y en alquiler en León tienen una edad media de 41 años | En la Comunidad tienen una edad media entre 35 y 44 años las que se encuentran en venta y las de alquiler entre 38 y 44 LEONOTICIAS Lunes, 20 agosto 2018, 12:20

El parque de viviendas en venta en las capitales españolas tiene una edad media de 45 años mientras que el parque de alquiler es un año más joven (44 años de edad media). En las capitales de Castilla y León, las viviendas en ventas tienen una edad media de entre 35 y 44 años; mientras que las de alquiler están entre los 38 y los 44.

Un estudio publicado por idealista, precisa que las viviendas en venta con más edad media están en la Comunidad, en Segovia y Valladolid, con 44 años, seguidas por las de Ávila, Burgos y León, con 41; las de Palencia, con 40; las de Salamanca, con 39; y las de Soria, con 35. El informe no incluye datos de Zamora.

Asimismo, las viviendas de alquiler con más años están también en Segovia y Valladolid, con 44 años, seguidas por las de León, con 41; las de Salamanca, con 39; las de Ávila, con 38; las de Burgos, con 37; las de Palencia, con 34; y las de Soria, con 31.

El jefe de estudios de idealista, Fernando Encinar, destacó que«los datos demuestran que, aunque durante la burbuja se construyeron millones de casas, el parque inmobiliario español no está suficientemente renovado». «Vivir en un edificio con más de cinco décadas no es negativo pero no cabe duda de que acarrea más costes en reformas, derramas y una mala eficiencia energética», dijo.