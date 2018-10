Vicente Andrés: «Castilla y León necesita presupuestos expansivos y un plan de choque para León» El secretario de CCOO en Castilla y León, Vicente Andrés. / Dos Santos El secretario general de CCOO en la Comunidad advierte de que la única forma de cambiar de gobierno en Castilla y León es a través de una coalición de PSOE, Podemos e IU D.R.F. Sábado, 20 octubre 2018, 13:03

El secretario general de CCOO en la Castilla y León, Vicente Andrés, exige a la Junta, en esta entrevista a Ical, que ponga toda la carne en el asador para reflotar la economía leonesa y demanda unos presupuestos para 2019, que sean expansivos e incluyan un plan especial de choque para la provincia de León, ante el cierre de la minería y las térmicas y la crisis industrial que padece este territorio. Andrés pide un programa provincial de reindustrialización con el apoyo de fondos del Estado y de la UE y pactado con todos los partidos y los agentes económicos y sociales de la provincia. El dirigente sindical también apela a la Junta para salvar parte de la minería porque el acuerdo suscrito con el Gobierno en Madrid se centra en lo laboral y se desentiende de las empresas y aconseja al Ejecutivo regional que entre con capital público para su sostenimiento. El secretario autonómico analiza también las relaciones con la patronal y arremete contra Cecale por su incapacidad para hacer cumplir los acuerdos de negociación colectiva a las provincias. Al respecto, advierte de que habrá un conflicto autonómico si siguen rechazando las subidas salariales pactadas. Vicente Andrés mira asimismo hacia el proceso electoral autonómico del año que viene, desea un cambio de gobierno «por higiene democrática» y advierte de que la única forma de lograr desalojar al PP después de 32 años es concurrir con una coalición entre PSOE, Podemos e IU, ahora que sus estructuras nacionales «se entienden».

¿Cómo valora la situación económica y laboral de Castilla y León?

La economía va creciendo y en Castilla y León está en una buena situación, otra cosa es el reparto. Los salarios han perdido fuerza en la riqueza de la región y la precariedad ha aumentado. En ese sentido, insatisfacción, porque no somos capaces de equilibrar la situación. Bien para unos, mal para otros.

¿Considera que los últimos anuncios de cierres son puntuales o está el sector industrial en crisis?

Son concentraciones puntuales. El PIB industrial está en una situación bastante buena, con un 18,8 por ciento del PIB manufacturero, que se aproxima al objetivo de alcanzar el 20 por ciento. Industrialmente se está bastante bien, pero hay que reforzar más el sector, la captación de inversiones y procurar que no se vayan las grandes empresas. En la industria no hay malos datos pero sino los actualizamos se puede perder el tren.

¿Se refiere a los contenidos de la reforma intermedia del plan de competitividad que están negociando?

Si. La mayoría de pymes tienen dificultades para implantar la industria 4.0 y ahí es donde hay que apostar bastante. El Gobierno debe aumentar el gasto en la tecnología de nuestras empresas que son más difíciles de deslocalizar. La formación en industria 4.0 también es fundamental, debe llegar a los centros con los medios necesarios y también a los trabajadores. Hay que meter dinero ahí. Igual que ADE rural, que debe entenderse bien, como catalizador de los recursos naturales hacia la transformación y la internacionalización. ADE Rural de tanto hablar y poco hacer está en desuso.

¿Cómo valor los planes territoriales industriales impulsados hasta la fecha?

Efectivo ha sido el de Soria, y en los demás prácticamente al no haber acuerdo, no se ha avanzado. Miranda de Ebro está en desarrollando, no es mal acuerdo, y Benavente y Béjar, están en procesos. Esos acuerdo se hicieron más al calor de una necesidad legal, que por necesidades políticas y económicas. Creo que tiene que haber planes de desarrollo territorial porque hay que implicar a las administraciones locales. No vale que se haga todo desde la institución autonómica. Las instituciones locales, las provinciales, tiene muchos medios económicos, son las instituciones más ricas, y tienen muchas competencias en políticas sociales. Los planes territoriales deberían hacerse en todas las provincias, con especiales circunstancias en Soria por la despoblación y en León por la minería, dentro de una política industrial común de la Comunidad, que tiene competencias, complementada por los territorios. Me parece que es un error no desarrollar ese acuerdo marco.

¿Considera que en la industria está la clave para frenar la sangría demográfica?

Creo que sí. La industria es la que tira de la economía y del sector servicios. Los recursos naturales de la Comunidad son importantes, sobre todo los alimentarios. El empleo industrial es el mejor remunerado, el más estable y otorga a las personas más estabilidad y anclaje en el territorio. Parte del éxito de la lucha contra la despoblación llegará por la industria ligada a nuestros recursos naturales. Por eso ADE Rural debe ser necesario complemento.

¿Cómo evitar casos como el de Vestas?

En Europa no puede haber fondos para empresas que deslocalizan su producción sin más. No se puede dar ayudas públicas a las empresas que cierren en beneficios, no puede ser. Además, el Gobierno de España debe regular que empresas que deslocalicen su producción, inviertan una parte de sus beneficios en minimizar los daños de su marcha.

¿Qué impacto ha tenido la reforma laboral en estos procesos?

La reforma laboral les ha facilitado hacerlo. Ahora un ERE no se tiene que pactar. Lo comunican, abren periodo consultas, se cierra, y adiós muy buenas y te despiden. Antes debía tener una autorización administrativa, y era la empresa la que tenía que ir a juicio. La reforma laboral nos ha desarmado contra estas injusticias.

¿Puede adelantar algo de la negociación que se mantiene con Vestas para la venta de su planta en Villadangos?

No. Ahora toca que un industrial y un inversor hagan sus negociaciones con Vestas. Ahora toca trabajo. Si este gigante mundial no cede también le contestaremos. Creo que queda partido, pelea, lucha.

¿Algún dato sobre el proceso para salvar Made en Medina del Campo?

Tengo una información muy parcial, pero hay intereses industriales. La batalla de Made no está perdida, pero el concurso hace el proceso mucho más farragoso.

¿La negociación colectiva avanza en Castilla y León tras firmar Cecale el acuerdo estatal con subidas entre el dos y el tres por ciento y el reto de alcanzar un mínimo de 14.000 euros al año en 2020?

La patronal no está cumpliendo lo que firmó el 31 de julio. No cumplió el año pasado ni lo está haciendo éste. Nuestro interlocutor es Cecale, pero los ejecutores de sus políticas son sus patronales provinciales, que dicen que ese acuerdo no les vincula. Tenemos un problema con ellos por la escasa representatividad real de Cecale. La legitimación procede de la negociación colectiva y por arriba firman declaraciones de intenciones y por abajo no cumplen y aquí no pasa nada. Eso crea frustraciones y carga a los sindicatos contra la patronal.

¿Qué plazo otorgan a la patronal para que encarrile las negociaciones de los convenios?

Hay 1.450 categorías laborales que están por debajo de los 14.000 euros, que afectan aproximadamente a 60.000 personas en Castilla y León. Esos 14.000 euros tienen un proceso de aplicación hasta 2020, pero pocos convenios están cogiendo esa senda. ¿Los márgenes? Los que dice el acuerdo, pero vemos que no están cumpliendo y su tendencia va a ser a más de lo mismo, a no cumplir y, si es así, vamos a tener un problema en la negociación colectiva en 2019, muy serio.

Hemos acordado con UGT en hacer una ronda de queja por las provincias del incumplimiento de la patronal. Si esas quejas públicas no son suficientes para corregir la situación, estaremos hablando de un proceso autóctono de movilizaciones en la primavera. Tienen que cumplir o sino les tendremos que contestar.

Sin embargo, los acuerdos con la Junta en las mesas del Diálogo Social fluyen sin cesar y se aplican.

Con la Junta la patronal juega un papel pequeño, no estorba pero tampoco aporta mucho, y deja el campo libre a la reivindicación sindical, que incluye también reivindicaciones empresariales para avanzar en competitividad. Pero hay una contradicción, porque hay campos de entendimiento en el Diálogo Social y de gran desencuentro en la aplicación de los acuerdos laborales. Eso está produciendo una situación de muy difícil gestión. O cumplen o nos van a llevar a una situación de tener que hacer un conflicto específico en Castilla y León contra Cecale y sus patronales. Que cumpla o que deje de firmar acuerdos. No vale poner una vela a Dios y otra al diablo.

¿Qué tal va el desarrollo del Diálogo Social en la Comunidad?

El Diálogo Social es una fábrica de producción de acuerdos. Hay 20 acuerdos vivos, y cuatro mesas que se están reiniciando. Es una fábrica de producción de derechos y avances de los que estamos orgullosos, pero siempre revindicando más.

¿Espera cerrar nuevos acuerdos pronto?

Hay que intentar cerrar los acuerdos con suficiente tiempo para alejarlos del período electoral oficial, antes del 15 de enero en todos los campos. Creemos que las negociaciones de este año acabarán en buenos acuerdos, pero es importante saber cómo van a acabar los presupuestos. Tenemos propuestas muy ambiciosas pero tiene que ver claramente con la capacidad de expansión presupuestaria.

Entonces, ¿es fundamental que el Ejecutivo regional apruebe sus cuentas?

Castilla y León necesita unos presupuestos. Unas cuentas que deben ser expansivas si hay corrección de déficit y aumento de los ingresos por la propia dinámica de la actividad económica. Esos presupuestos deben tener además una connotación especial, con un plan especial para León. León está en una fase muy delicada, por el fin de la minería y por el fin posible de las térmicas, junto al impacto industrial por la crisis económica, de la que no se ha recuperado, más la propia de la reconversión del sector agrícola y ganadero. Necesita un plan especial ahora que hablamos de transición justa hacia una economía verde y tiene que estar en los presupuestos de 2019. Los dos sindicatos coincidimos en la necesidad de un plan especial de este tipo y la patronal, también.

¿Hacia dónde debería ir a ese plan de choque especial para la provincia de León?

El plan no debe estar tan dirigido hacia medidas sociales sino muy orientado hacia una industrialización de la provincia. Habría que contar con las fuerzas sociales de León y con los partidos de la provincia que están en las Cortes y definir una partida especial en las cuentas de la Comunidad este año. El Estado también debería aportar para un plan especial para una transición energética más justa para León. El Estado y la Comunidad, con las instituciones locales, a través de unos presupuestos generosos que inyecten dinero.

¿El que demanda, es un plan más amplio que el de dinamización de las comarcas mineras?

Debe ser un plan provincial. Este sería para todo el territorio de León y una parte de Palencia, pero fundamentalmente para León. En temas industriales, las cosas no van bien en León. Tiene un PIB industrial muy parecido al de Ávila. Es de los peores de la Comunidad. Quitando el sector energético, lo que es el manufacturero tiene un PIB de pena. Hay que buscar un alineamiento entre las instituciones, con fondos estatales, de la autonomía y europeos.

¿A qué fondos se refiere desde Europa?

Miguel Arias Cañete dijo que en el próximo periodo de financiación se estaban buscando fondos para las zonas que sufrieran las consecuencias del nuevo modelo energético. No está cerrado todavía, pero todo apunta a que habrá fondos europeos para esas zonas, que habría que aprovechar.

¿Cómo valora el acuerdo suscrito en Madrid sobre la transición energética que acabará con la minería?

Este acuerdo resuelve en principio el problema de los trabajadores, compromete al Gobierno a unas propuestas de industrialización pero no resuelve el problema al carbón. No aporta soluciones con las térmicas, no establece alguna demora para la devolución de ayudas, ni tiene un compromiso de ayudas públicas para que las empresas tengan viabilidad, exceptuando Unosa. Es positivo, pero no da solución al inminente cierre de las empresas.

¿Los fondos de 250 millones que plantea el estado para paliar la transición en las autonomías mineras deberían ir a completar el plan especial que demandan a la Junta?

Si. Hay que crear una mesa con el Estado para dar solución a León y al norte de Palencia, a través de ese plan especial. Hay que tender hacia una economía más verde pero con procesos de transición muy calculados para que las economías locales y las personas no sufran las consecuencias de ese cambio. El Gobierno debe flexibilizar más los plazos y en el caso de León asumir un periodo largo de transición.

¿Qué solución plantea para salvar parte de la minería?

La Junta debe inyectar dinero en forma de capital para la sostenibiliad de algunas empresas. En Asturias es pública una parte importante, Unosa, que parece que se va a salvar. Aquí se debe salvar algo, una reserva estratégica, necesaria, para lo que podría entrar capital público a través de Sodical. Siendo un sector importante, necesario, ligado a las térmicas, se deberían plantear la entrada de capital público, aunque sea en una porción pequeña o mediana, con Sodical u otros instrumentos de capital riesgo. Ahí el estado debe aportar como lo va a hacer en Asturias, con Unosa.

¿Qué tal va la mesa de la energía del Diálogo Social?

Las competencias de la Comunidad son las que son. No hay nada concretado, ni definido. Debería haber algunas declaraciones pero también adoptar algunas medidas. Estamos en proceso de debate. Con el acuerdo estatal de autoconsumo, potenciar la energía térmica para grandes redes privadas y púbicas, es un campo muy interesante. Se están haciendo y se van a hacer cosas en Castilla y León.

¿Qué están negociando con el plan de empleo de este año?

Necesitamos contar con unos presupuestos que permitan hacer medias extras, reforzadas. Estamos trabajando para combatir la huida de los jóvenes, con medidas de empleo, educación o vivienda. También profundizaremos en los mayores de 55 años; y en los planes de empleo locales que se deben aumentar, así como en la gente de la Renta Garantizada de Ciudadanía. Además, abordaremos también la movilidad a los centros de trabajo, porque hay un movimiento de trabajadores de unas zonas a otras que se produce cada vez más. La comunicación de ferrocarril es mala, o inexistentes, y en autobús la interurbana no es buena y se usa mucho el coche. Estamos viendo en qué manera reforzamos fórmulas de traslados colectivos para la pyme.

¿Qué espera de las elecciones autonómicas que se celebrarán el año que viene?

Sería deseable un cambio de Gobierno por higiene y salud democrática. Vendría bien porque regenera y refresca. Sería bueno para la Comunidad.

¿Cree que es posible ese cambio?

El Gobierno de España ha pactado con Unidos Podemos un programa de Gobierno. Hay sintonía y las dos coaliciones de izquierdas a nivel nacional son capaces de gobernar juntos. Si aquí fueran juntos PSOE, Podemos e IU, podría haber una gran colación que desbancara después de 32 años al PP como primera fuerza en Castilla y León, porque serían los más votados. Si son compatibles sus programas, que parece que sí, serían la primera fuerza política, extrapolando los datos de 2015 y sin considerar el desgaste del PP, o la subida del PSOE por estar en el Gobierno. Sería la única forma de que la izquierda ganara en Castilla y León, ir todos en una gran coalición. Eso sería un deseo y los números dan, aunque no se si será posible porque es cosa de los partidos.

¿Gane quien gane, qué le pediría al próximo presidente de la Junta?

Que mantenga el Diálogo Social; que respete el marco, porque es un bien material de Castilla y León, es una fábrica de hacer acuerdos y derechos en beneficio para los ciudadanos. Seguiremos trabajando como siempre con el que salga

¿Cómo valora el acuerdo presupuestario entre el PSOE y Podemos?

Tenemos muchas expectativas. El acuerdo con Podemos es un programa de gobierno que está trufado de reivindicaciones sindicales. El Gobierno del PP ha sido malo para la sociedad. Ha creado una bolsa de pobreza importante e indefensión a los trabajadores y de la mayoría de la gente, por no hablar de la corrupción. Ahora vemos con mucha alegría un gobierno que recupera derechos y la ilusión de la gente en campos como las relaciones laborales, la vivienda, la igualdad o los derechos sociales. Los anuncios nos suenen muy bien y no tenemos por menos que saludarlos. Eso lleva gasto y para eso hay que hacer política fiscal de recaudación, y se ha puesto encima de la mesa, cuánto va a costar y de dónde se va a sacar.

¿Si el Gobierno no logra sacar adelante el presupuesto, debería convocar elecciones?

Hay que sacar los presupuestos adelante y creo que los va a sacar. Hay que jugar el partido. España necesita políticas sociales y recuperar derechos. Eso es lo que necesitan los españoles. Si las coas no salen a ver qué se hace, pero lo que se necesitan son leyes para recuperar derechos y el Gobierno debe trabajar para ello. Eso si, no a cambio de costes inasumibles para el país.