Un verano sobre ruedas

Luz, agua, comida y descanso sobre ruedas. Libertad y naturaleza como forma vacacional. Así se puede definir el 'caravaning', un turismo itinerante que no deja de crecer y crear adeptos en España. La facilidad de movimiento y el contacto total con la esencia de los lugares hacen aún más atractiva esta opción vacacional que es una de las más demandadas en la actualidad.

«Paramos en el kilómetro 155 de la carretera de Valencia y vino una persona con una autocaravana, aparcó al lado de nosotros y dije cuando llegue a Madrid me compró una, y desde entonces viajamos con ella». La envidia de ver la independencia que dan este tipo de turismos fue la que llevo a una familia madrileña a no dudar en apostar e invertir por una 'casa con ruedas', dejando atrás el turismo tradicional. Desde ese momento, esta familia como tantas otras, recorre puntos de la geografía de todo el mundo. «Se hace la vida muy bien», asegura el propietario de una caravana quien cree que no tiene nada que envidiar a los grandes hoteles.

El boom de esta forma de turismo vacacional no agrada a todas las partes, alguien tiene que perder para que otros ganen. En este caso, son los hoteles y campings los que ven como parte de sus antiguos clientes optan por otra forma de pasar estos meses estivales. «También damos dinero a los establecimientos y tiendas, no estamos todo el día ahí metidos», asegura una autocaravanista. El sector defiende que este nuevo modelo de turismo también deja un importante gasto en los sitios que recorre.

Casi 400 millones de euros

Con una ocupación media de tres personas, se calcula que 250.000 caravanas discurrirán por las carreteras españolas en estos meses. En el caso de agosto se espera que sean más de 150.000, de las que 100.000 serán extranjeras e inyectarán más de 385 millones de euros en los comercios, según la patronal.

Aprender más del tema camper. Este es uno de los deberes pendientes que tienen los pueblos y ciudades españoles que no ven en las caravanas una oportunidad de negocio. «Otros sitios como Francia están súper preparados y en cada pueblo hay áreas, deberíamos aprender», denuncia un joven que ve como, a pesar de la demanda, queda mucho por mejorar en las infraestructuras.

«No es lo mismo tener un piso en Torrevieja o por ahí, que siempre tienes que ir al mismo sitio, con esto sabes que si esta lloviendo aquí, te vas al otro lado». Esta es una de las principales razones que, como a esta familia, ha llevado a cambiar de hábitos vacacionales a más de uno. Una aventura que hará acumular no solo anécdotas, sino también kilómetros.

Galería. Área de caravanas de León. / M.R

Mejora en las áreas de autocaravanas

Una «posición ridícula» es la que ocupa España en comparación con otros países europeos, asegura la patronal. Y es que a pesar de que la cifra aumenta menos de un millar de áreas se reparten por todo el país. En Francia y Alemania se cuenta con 6.000, en Italia con 4.500 y en los Países Bajos 2.000, este último es el principal emisor de viajeros a España durante este verano.

Unos servicios de calidad que ofrecen el resto de países europeos y que, según los autocaravanistas, deberían ser un ejemplo a seguir para muchos otros.

La Asociación Española de la Industria y Comercio del Caravaning (Aseicar) también ha reclamado una mayor implicación por parte de las administraciones para crear nuevas áreas de estacionamiento y pernocta para las autocaravanas. Una grave carencia que contrasta con el crecimiento que vive el sector.

Sin embargo, a pesar de esto, hay zonas como Galicia, Cataluña o Castilla y León que han visto como esta tendencia crecía y han decidido apostar claramente por esta opción de turismo nómada, creando nuevas zonas adecuadas para ellas. Por el contrario, se encuentra la Comunidad de Madrid que sigue teniendo entre sus 'tareas pendientes' el adecuamiento de este tipo de áreas. Algo que corroboran los usuarios de las mismas que confirman que «en la zona norte de España se están creando muchas áreas, pero en Madrid no hay ninguna área céntrica solo una lejana».

Casi una veintena de áreas destinadas a este turismo se extiende por la provincia de León. Un 34% más de caravanas que en el 2015, cuando se registraron 382 en la provincia, seguirán llegando a estos puntos gratuitos en algunos sitios, y de pago en otros.

En el caso de Ciudad Real se está trabajando en la creación de una veintena de áreas que impulsen el turismo en las localidades más pequeñas. Y desde ayuntamientos como el de Córdoba, San Sebastián, Logroño o Pamplona se están habilitando áreas en zonas bien posicionadas y llevando a cabo una serie de acondicionamientos y mejoras.

Alquiler frente a compra

El factor económico sigue estando muy presente, y así lo demuestran los datos que destacan el crecimiento del 80 % de búsqueda de autocaravanas de segunda mano en los últimos cinco años. El alquiler también ha aumentado, aunque se mantiene muy lejos de los pocos que apuestan por comprar.

Donde más se ha notado este aumento de las búsquedas fue en las grandes ciudades como Madrid y Barcelona. Contrario a los datos, se muestra el dueño de una de ellas quien cree que: «es una inversión cara, eso si es verdad, pero al que le gusta la naturaleza y disfrutar de ella merece la pena».

Muchos nichos de negocio aún sin explotar que se esperan llenar cuanto antes para poder impulsar aún más esta forma de turismo vacacional. No soló impulsar las áreas de estacionamiento sino otro tipo de negocios como la venta, el alquiler y la comercialización de accesorios y personalización de este tipo de vehículos.

Muchos trayectos y recuerdos son los que se acumulan en estas 'casas ambulantes', cuyos dueños nunca saben cual será su destino fijo. Un momento dulce el que vive este medio en España pero al que aún le queda mucha distancia por recorrer.