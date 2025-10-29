La velocidad acapara la gran mayoría de las denuncias de Tráfico en León en 2025 En lo que llevamos de año, los radares están detrás de más del 83 por ciento de las sanciones, muy por delante de otras cuestiones como llevar la ITV caducada o dar positivo en controles de alcohol o drogas

Alberto P. Castellanos León Miércoles, 29 de octubre 2025, 08:12

El incumplimiento de los límites de velocidad sigue siendo el principal motivo por el que la Guardia Civil de Tráfico sanciona en León y, además, muchas veces sin estar presentes los agentes.

De las 61.325 multas que se han puesto en la provincia desde que comenzó 2025 y hasta el pasado domingo 19 de octubre gracias a los radares, más de 52.000 es por dispositivos fijos y casi 9.300 por los móviles. La gran cifra de estos se debe, sobre todo, a tres dispositivos. El radar situado en el kilómetro 160 de la A-66 fue en 2024 el 18º que más conductores 'cazó' en toda España con un total de 20.209; el de la A-6 en el punto kilométrico 347 sumó 14.560 para ser el 34º de todo el país; y otro en la A-66, sin entrar en el top 50 nacional, cierra el podio en León con 6.398 multados en el kilómetro 146.

Gracias a estos datos, la velocidad es la reina indiscutible de las sanciones interpuestas por los agentes de Tráfico en León con el 83,6 por ciento de todas las registradas en lo que va de año. Muy por detrás está el siguiente motivo: circular con la Itv caducada se acerca a las seis mil infracciones lo que supone casi la mitad del resto.

Este motivo, a su vez, multiplica por mucho al resto. La presencia de drogas vuelve a situarse por delante de la de alcohol en las pruebas realizadas a conductores, como ya ocurrió en 2024. En lo que respecta a los positivos por el consumo de sustancias estupefacientes, el año pasado se llegó a los 1.178 mientras que este 2025, con 73 días por delante todavía, ya se contabilizan 1.109: casi cuatro de media cada jornada. A este paso, se puede cerrar el año en torno a las 1.400 denuncias por este hecho.

Muy cercano a los datos de estos controles están las denuncias realizadas por carecer de licencia para conducir o hacerlo estando incapacitado para hacerlo.

Cierran la lista otros motivos como carecer o circular sin seguro, sin usar el cinturón de seguridad o utilizar el teléfono móvil.