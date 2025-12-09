Los usuarios de patinetes eléctricos en León dudan que el registro y seguro obligatorio en 2026 esté listo El 2 de enero del próximo año los Vehículos de Movilidad Personal (VMP) deben tener un seguro obligatorio de responsabilidad civil para circular legalmente, pero para ello hace falta un registro que no se ha puesto en marcha

Lo que hasta hace unos años parecía una anécdota en las calles de los municipios de León, y toda España, es ya una realidad: los vehículos de movilidad personal -VMP- que son casi en su totalidad patinetes eléctricos. Tan reales y numerosos que las administraciones, muy tarde en este caso, se deciden a regularlos de una manera más eficaz aunque no todo está lo preparado que debería estar.

Al menos eso es lo que opina Raúl Quijada como presidente de la Asociación de VMP de León y también como usuario que explica que a finales de noviembre la Federación Nacional de VMP, que reune a las 1.300 asociaciones que hay en España, se reunió con la Dirección General de Tráfico y las aseguradoras, y que lo que se «ha transmitido es desinformación por parte de los usuarios» a los que se les ha pedido que estén tranquilo«, algo que Raúl asegura que no está.

«No nos han transmitido nada positivo porque el 2 de enero de 2026 entra en vigor un registro de VMP que actualmente no existe». Las asociaciones de usuarios de estos vehículos ven como algo «contradictorio» que «la DGT te diga que no saben cómo vamos a hacerlo cuando en cuestión de semanas todo VMP de menos de 25 kilos tiene que tener un registro para poder ser asegurado».

«Aquí es donde las aseguradoras también han preguntado», hablando sobre la reunión a la que hace mención Raúl, «¿con qué condiciones vamos a poner un seguro?» Las compañías no quieren enfrentarse a situaciones en las que se asegure un VMP, que las condiciones cambien y tener que anular la poliza para hacer una nueva. Algo que se traslada a los usuarios porque «no sabemos el protocolo que hay, ni qué cuantías, ni cómo vamos a asegurar nuestros VMP», reconoce Raúl, que expone su caso: «Mi vehículo se compró hace seis años cuando no existía la normativa europea que exigía un número de bastidor homologado y aunque ahora quiera hacerlo la DGT no sabe qué exigir para hacer esa homologación y en los talleres tampoco lo saben». Su caso es el mismo que el de miles de personas que querrán asegurar su VMP pero que no podrán hacerlo porque las compañías no van a asegurar ningún vehículo que no esté homologado.

«¿Los tiramos a la basura?»

Aseguradoras y usuarios han pedido en la reunión de mediados de noviembre a la DGT que saque «un Real Decreto o lo que sea que corresponda» para que todos los patinetes que cumplen con la legalidad pero no se pueden homologar puedan ser asegurados durante 2026 y en 2027 estudiar la situación pero Raúl Quijada comenta que recibieron «el silencio por respuesta» cuando se les preguntó de forma directa: «¿Qué van a hacer los millones de VMP que no se van a poder homologar? ¿Tirarlos a la basura?»

«Es una barbaridad», sostiene el presidente de la Asociación de Usuarios de MVP en León, provincia en la que el número de estos vehículos podría superar los 40.000: «Sólo en términos de contaminación, ¿qué pasa con esos millones de baterías de litio que si dejas que se desgasten automáticamente, se prenden fuego? Entiendo que la preocupación de los bomberos y de aquellos que gestionen los residuos», comenta Raúl sobre una situación que puede colapsar a lugares como los puntos limpios porque «una noche, una batería que alguien haya dejado pueder arder y, ¿cómo vas a saber de quién era y qué más pueder arder con ella? Es un gran problema medioambiental».

Raúl es uno de los miles de usuarios con un patinete eléctrico en perfecto estado que no ven con buenos ojos encontrarse en esta situación porque, como reconoce este leonés, «si hay opción de que se pueda homologar hago lo que haga falta». El problema, insiste, es que es una opción que no se les da a los usuarios ni a los talleres porque Idiada (la empresa que debería preparar el protocolo de homologación y que también certifica la legalidad de las balizas V-16) no da respuesta «porque no saben qué es lo que se exige y ese es el problema».

Por todo ello, Raúl Quijada tiene la «sensación de que se va a prorrogar porque no es viable hacerlo ya. En el momento que la DGT saque la forma de registrar tu VMP,va a haber muchos usuarios que lo van a hacer al minuto y esa página web, por ejemplo, se caerá o habrá muchos usuarios que tengan dudas sobre si lo pueden registrar siendo no homologable».

Normativas municipales

«Siempre hemos opinado que está bien que se regulen las cosas, pero creemos que se nos está discriminando con, por ejemplo, las bicicletas», se queja el presidente de la Asociación de Usuarios de VMP que reclama la equiparación con estos vehículos desde hace años y asegura que justo está pasando «todo lo contrario» porque, por ejemplo, no se les permite ir por vías interurbanas, el casco es obligatorio, el chaleco también en condiciones de baja visibilidad mientras que para las bicis el casco no es obligatorio para los adultos, pueden circular por vías interurbanas y llevar a un niño. Raúl también considera que es injusto que una bicicleta eléctrica que, aunque esté limitada con asistencia hasta los 25 kilómetros por hora -igual que los patinetes- se pueda superar esa velocidad al igual que en las convencionales. «

«A título personal, quitándome el rol de presidente», comenta el Raúl usuario, «me parece que es lógico. Considero que el VMP es un vehículo y en la calzada tiene que cumplir unos requisitos mínimos. Creo que es necesario que eso se haya instaurado. Que, por ejemplo, si circulas por la noche y te encuentras patinetes sin luces, no se les ve, que pueden ser víctimas de un accidente».

Raúl Quijada cree que estos pasos dados con los patinetes eléctricos se deberían dar con las bicicletas y el resto de vehículos porque la seguridad está por delante de todo y porque «si se está intentando promover una liberación del tráfico rodado de vehículos a motor en las ciudades facilitando otros medios de transporte» hay que poner facilidades porque «los están poniendo trabas». Desde las asociaciones de usuarios de MVP señalan a a los múltiples estudios que señalan a estos vehículos como la mejor opción para la mayoría de ciudadanos por que es «un transporte modal fácil y más accesible económicamente, pero con este tipo de cosas los desincentivas de ellos y nos cortan la libertad que podríamos tener como cualquier otro usuario». Inciden Raúl en que «nadie pude estar pon encima de nadie » y que quieren circular «sin que se nos tache de delincuentes».

Educación vial desde las aulas

La llegada de los VMP a las calles y un repunte en el uso las bicicletas ha avivado un debate que en otros países como Irlanda, Alemania o República Checa no existe porque la educación vial forma parte de la formación obligatoria en todos los niveles escolares. Es una filosofía que desde la Asociación de Usuarios de VMP de León comparten: «Que se adapte a la educación formal, como lengua o matemáticas, porque la educación vial tiene que estar integrada en todas las asignaturas de del colegio. Igual que también debería pasar con la educación afectivo sexual», afirma Raúl Quijada que entiende por su trabajo que «se debe tratar desde la base, desde la niñez, desde primero de primaria hasta bachillerato».

Entiende Raúl que es vital que con quince años sepan lo que es una señal de tráfico como la de stop porque «igual ni lo saben» o que, aunque lo sepan, a los que les dé igual y se lo salten «sepan qué pasa». Desde la Asociación de Usuarios de VMP de León, al igual que en el resto de España, piensan que aquí es donde tiene que aparecer la policía:«Así como multan a los patinetes que vayan deprisa, por las aceras, que se salten los semáforos o que circulen en sentido prohibido, como a las bicis; que los agentes adviertan, sancionen y multen», reconoce este usuario y máximo representante de su asociación que admite que «aunque no sea políticamente correcto decirlo, en este país hasta que no te duele una sanción económica, no se reacciona».

En grandes ciudades como Barcelona o Madrid cada vez hay más controles en los que los policías paran a los VMP para ver si circulan con todo en orden y hay a mucha gente que les molesta pero, desde las asociaciones de usuarios, se entienden y apoyan estas campañas: «Las personas, antes de adquirir un patinete, tiene que saber cómo circular, y hacerlo bien, saberse las normas básicas; y si lo hace mal conocer que te van a multar. Y es que esto es lo que nos toca. Como si voy en ciudad a 80 kilómetros por hora y me ve la policía. Me multarán», concluye Raúl Quijada.