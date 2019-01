UPL exige que se reparen las baldosas sueltas y sustituya las rotas de las calles de León La UPL denuncia la 'lamentable' situación en la que se encuentra la calle Ancha Los leonesistas denuncian «una situación de abandono impropia de un Ayuntamiento que lamentablemente no ha ejecutado gran parte del presupuesto municipal» LEONOTICIAS León Viernes, 4 enero 2019, 11:55

La Unión del Pueblo Leonés reitera que el equipo de gobierno del Partido Popular proceda al arreglo de baldosas y adoquinado de las calles de la ciudad que presentan un estado lamentable con baldosas y adoquines rotos, o en un auténtico baile de péndulo cuando se las pisa, que no solo supone un peligro evidente para los viandantes, sino que además, supone un claro desdoro de la ciudad para quienes nos visitan, al dar una sensación de abandono y dejadez impropia de una ciudad que se precia de una importante afluencia turística.

«Como botón de muestra emblemático lo tenemos en la calle Ancha de la ciudad de León, que como consecuencia de la circulación de vehículos pesados de reparto y la instalación de un tipo de baldosa no adecuado para este tipo de tránsito, ha provocado que en toda la avenida no exista ni un solo metro cuadrado en el que no podamos encontrar baldosas rotas o que se mueven al pisarlas», señalan desde las filas de este partido.

Desde UPL volvueven otra vez a exigir que, de modo inmediato, se acometan las obras oportunas para la reparación, incluso con la sustitución por un nuevo tipo de baldosa más resistente, de la totalidad de aquellas calles de la ciudad de León que sufren desde hace meses una situación de abandono impropia de un ayuntamiento que lamentablemente, nos consta, no ha ejecutado gran parte del presupuesto municipal y que, año tras año, ha efectuado una clara dejación de sus obligaciones, con la connivencia del partido Ciudadanos, y no ha cumplido con el mandato de los leoneses, ni tan siquiera en aspectos tan importantes como el aspecto visual de la ciudad.