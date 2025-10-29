UPL reclama una «mayor presencia» de la región leonesa en los contenidos educativos Sostienen que los contenidos específicos sobre la región leonesa en el currículo oficial de Castilla y León son «casi inexistentes»

UPL ha exigido este miércoles una «mayor presencia de contenidos» sobre la Región Leonesa en el currículo oficial educativo de Castilla y León.

La responsable de la secretaría de Educación de la formación leonesista, Sheila Fernández, asegura que se da una situación de «casi inexistencia de contenidos específicos» que muestren los rasgos de la Región Leonesa en las diferentes asignaturas y proponen que figuren expresamente en materias como Lengua, de Historia del Arte e Historia.

«En el currículo de la ESO y del Bachillerato de Historia deberían incluirse contenidos sobre la importancia del Reino de León en la edad media, las aportaciones culturales y políticas del Reino de León, las ciudades de León y Benavente como primeros núcleos del parlamentarismo español, el nacimiento de la Región Leonesa en 1833 y las principales manifestaciones del leonesismo a lo largo de los siguientes dos siglos», sostienen desde UPL.

En la materia de Lengua abogan por incluir unas «nociones básicas» sobre la lengua leonesa, dónde se ha hablado tradicionalmente y sus principales rasgos ortográficos, gramaticales y fonéticos, ademas de sus aportaciones a la literatura y el folclore. En Historia del Arte, reclaman especificar las obras más representativas del patrimonio de la Región Leonesa.

De esta manera, consideran que se darían pasos para «acabar con el borrado de la identidad regional leonesa». «Unión del Pueblo Leonés siempre va a luchar por dar visibilidad a la identidad de la Región Leonesa y sus contribuciones a la historia de España y de Europa», insisten.

