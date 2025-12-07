leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de los tres procuradores de UPL en las Cortes de Castilla y León. UPL

UPL preguntará a Mañueco si fomentará un «debate sereno y serio» sobre la autonomía de la Región Leonesa

La formación leonesista también cuestionará al ejecutivo autonómico por la valoración que hace de la pobreza y la exclusión social existente en la comunidad

Leonoticias

Leonoticias

León

Domingo, 7 de diciembre 2025, 11:10

Comenta

Unión del Pueblo Leonés (UPL) llevará diversas cuestiones a la primera sesión plenaria de las Cortes de Castilla y León de este mes de diciembre. En este sentido, los procuradores de la formación preguntarán a la Junta de Castilla y León por diferentes cuestiones como son el debate ante la posible creación de una comunidad autónoma de la Región Leonesa y la pobreza y exclusión social existentes en esta comunidad.

En cualquier caso, el portavoz de UPL en las Cortes, Luis Mariano Santos, preguntará presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, sobre «si va a fomentar un debate sereno y serio respecto a la posible creación de una comunidad autónoma de la Región Leonesa». Será la última cuestión dirigida a Fernández Mañueco en esta legislatura y que llega después de que en octubre la mesa de las Cortes de Castilla y León, con los votos en contra del PP y VOX y la abstención del PSOE, no permitiese debatir la moción leonesista sobre la posibilidad de convocar una consulta popular en las provincias de León, Zamora y Salamanca acerca de la autonomía leonesa.

Por su parte, la secretaría general de UPL y procuradora en Cortes, Alicia Gallego, cuestionará a la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, por «la valoración que hace la Junta de la pobreza y exclusión social existente en la comunidad». Y es que esta «es una realidad preocupante con más de 350.000 personas en situación de riesgo de exclusión social, que afecta a la pobreza económica, el empleo, la vivienda, la educación, la salud o la participación social», afirman desde el partido leonesista.

Trama Eólica

Además, la penúltima sesión plenaria de esta legislatura arrancará con la comparecencia del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, para dar cuenta del proceso judicial que se está llevando a cabo en la Audiencia Provincial de Valladolid sobre la 'Trama Eólica'.

Santos tendrá cinco minutos de intervención para abordar un asunto que afecta a quince exaltos cargos de la Junta y empresarios acusados por repartirse 75 millones de euros en mordidas en la autorización de parques eólicos.

