UPL arremete de nuevo contra Carlos Martínez por pedir una negociación «bilateral» con el PP: «Burla tras burla» La secretaria general del partido leonesista asegura que Martínez y Fernández Mañueco son «la dos caras de una misma moneda»: «Bipartidismo y centralismo puro y duro»

Leonoticias León Jueves, 30 de octubre 2025, 17:57 Comenta Compartir

La secretaria general de UPL, Alicia Gallego, arremetió hoy de nuevo contra el líder del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, por plantear una negociación «bilateral» entre los socialistas y el PP sobre el proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2026. «Burla tras burla», señaló en un mensaje en X (antes Twitter) horas después de que el dirigente socialista se disculpara por sus palabras sobre la identidad leonesa.

De nuevo Alicia Gallego, procuradora en las Cortes y alcaldesa de Santa María del Páramo (León), cuestionó este jueves la propuesta lanzada por el candidato socialista a la Junta y regidor de Soria de crear una comisión de negociación «bilateral» entre el PSOE y el PP sobre las cuentas de 2026, que inician ahora su tramitación parlamentaria.

En ese sentido, la dirigente 'leonesista' censuró la iniciativa de Carlos Martínez, que replicó posteriormente la portavoz en las Cortes, Patricia Gómez Urbán, por pretender llevar a cabo una «negociación exclusiva y en solitario» entre el PP y el PSOE para aprobar los nuevos presupuestos, «obviando al resto» de formaciones de la cámara autonómica, como la UPL.

«Martínez y Mañueco, la dos caras de una misma moneda», insistió Alicia Gallego, quien consideró que el PSOE y el PP son reflejo del «bipartidismo» y el «centralismo puro y duro». Cabe recordar que los socialistas y la UPL gobiernan en coalición la Diputación de León y algunos ayuntamientos de esta provincia.

La nueva crítica de la UPL a Carlos Martínez llega días después de que la intervención del secretario general del PSCyL en un acto político en León este fin de semana generara críticas en los sectores 'leonesistas' y en el seno del PSOE leonés, lo que llevó al propio Carlos Martínez a pedir disculpas hoy mismo, tras su regreso de Estrasburgo (Francia).