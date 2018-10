Tudanca advierte de que su palabra es la de no apoyar a un candidato que sea una «mácula» para las instituciones El portavoz socialista en las Cortes y candidato a la Presidencia de la Junta, Luis Tudanca, mantiene una reunión con la Asociación de Ayuda a la Dependencia. / Cacho El portavoz socialista avanza que se abstendrá en la designación de los consejeros del Consultivo porque Fernández Santiago «no es adecuado» ICAL Martes, 9 octubre 2018, 13:27

El portavoz del Grupo Socialista, Luis Tudanca, advirtió este martes al PP que su palabra es la de no apoyar a un candidato que suponga una «mácula» para las instituciones y añadió que la van a cumplir, por lo que se abstendrán en la votación de este miércoles en el pleno de las Cortes para la designación de los tres consejeros al Consejo Consultivo de Castilla y León.

Tudanca, en declaraciones a los periodistas, explicó que no existe ninguna novedad desde que el pasado viernes expresara, lo que indicó que no es un veto, su oposición a la propuesta de José Manuel Fernández Santiago, exconsejero de la Junta, expresidente de las Cortes y procurador por Ávila. «No es adecuado», valoró.

Ante la votación de mañana en el pleno, que de abstenerse toda la oposición no saldrían elegidos los tres consejeros a propuesta de PP y PSOE, el dirigente socialista recalcó que «no depende de ellos», que la decisión está en el Grupo Popular y concluyó que «no es quién» para decir a este partido lo que «tienen que hacer».

Sin embargo, reconoció que les hubiera gustado que este debate, al estar en el mismo la estabilidad de una institución propia de la Comunidad, se hubiera llevado en otra dirección, pero respondió al PP, en la llamada que les han hecho a la reflexión y a cumplir con la palabra, que ellos «saben» que la «palabra» del PSCyL es la de no apoyar a un candidato que suponga una «mácula» para la institución que se quiere renovar.

«Se piensa en la Comunidad», aseveró Tudanca, que remarcó que Fernández Santiago «no es el candidato adecuado» para presidir el Consejo Consultivo de Castilla y León, en referencia a que fue investigado como inculpado en el caso Gürtel por la presunta adjudicación irregular de la variante de Olleros de Alba (León), si bien el TSJ archivo la causa tras su declaración.

La designación de los consejeros del Consejo Consultivo de Castilla y León se vota en bloque y requiere de tres quintos de los procuradores (50 escaños) en la primera vuelta y mayoría absoluta (43) en la segunda, de manera que en este momento no saldría adelante y los actuales seguirían en funciones.

El pasado viernes el Grupo Popular de las Cortes de Castilla y León, a través de un comunicado, hizo pública su propuesta de consejeros al Consejo Consultivo que es el procurador por Ávila José Manuel Fernández Santiago y María del Valle Ares González, en sustitución de Mario Amilivia, actual presidente en funciones de esa institución, y de Ignacio Sobrini. Por su parte, el Grupo Socialista mantiene a Francisco Ramos.

Los consejeros del Consultivo se encuentran en funciones desde el pasado mes de marzo. Según la norma de la institución, al Grupo Popular le corresponde proponer dos candidatos y al Socialista uno de los tres miembros que forman parte del máximo órgano de consulta de la Comunidad.