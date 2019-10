Travesí: «No queremos un turismo de borrachera, vamos a luchar por uno de calidad» La concejala de Promoción Económica en el Ayuntamiento de León, Susana Travesí durante el encuentro mantenido con leonoticias. La concejala de Promoción Económica en el Ayuntamiento de León, Susana Travesí, analiza en leonoticas la situación actual de su área y los retos que espera afrontar en el futuro de una ciudad, en la que antepone «la ciudadanía y los proyectos que benefician a la ciudad por encima del partido» S.FERNÁNDEZ León Viernes, 4 octubre 2019, 17:34

El nuevo curso político ya está en marcha en la capital leonesa. Este a diferencia de los anteriores se presenta con caras nuevas. Esos rostros son los del PSOE que actualmente forman el equipo de gobierno del Ayuntamiento de León. En un encuentro con leonoticias la concejala de Promoción Económica, Susana Travesí, habla sobre la situación actual de su concejalía y los retos que espera afrontar en el futuro.

«Me ha costado ponerme al día», confiesa Travesí, que además de Turismo y Fiestas, como ya hizo en el mandato 2007-2011, ahora también es la encargada de llevar las áreas de Comercio y Empleo. Espera «tener la colaboración de todos los sectores implicados en estas áreas», algo que según subraya, no ha existido con el anterior gobierno, en el que «ha habido una paralización absoluta tanto en las actividades como en la gestión». Los empresarios «tienen ganas de qué se cuenten con ellos y nosotros vamos tenderles siempre la mano porque son los que están en contacto directo con el sector», apunta Travesí.

«Para San Froilán hemos tenido que hacer un modificación presupuestaria porque el PP se había gastado todo el dinero de fiestas» San Froilán

En pleno análisis de las cosas que están bien y las que están mal, «lo que no hemos hecho, es lo que hizo el PP, quitar todo lo que había hecho el equipo de gobierno anterior sin pararse a pensar si estaba bien o mal», afirma la concejala, quien pide ser realista «por encima del partido, hay que pensar en la ciudadanía y en los proyectos que benefician a la ciudad».

San Froilán

Embarcados en plenas fiestas de San Froilán, las primeras que han sido programadas y ejecutadas por el actual Ayuntamiento, Travesí no oculta su fascinación por estos festejos «en los que hemos mantenido las actividades que mejor estaban funcionado; no ha sido fácil porque no había presupuesto, se habían gastado todo con las fiestas de San Juan y San Pedro, lo que nos llevó hacer una modificación presupuestaria que retrasó la organización y la programación».

Unas fiestas, que tal y como define la concejala, «seguirán mezclando actividades de carácter público y privado, donde «no vamos a imponer un solo criterio pero si debe de mantener una línea». Todo ello para conseguir el objetivo de «que tanto las Cantaderas como San Froilán» sean declaradas Fiestas de Interés Turístico Nacional, «algo que se elaborará y esperamos conseguir esta distinción», confía la socialista.

«Con el PP había una paralización absoluta; tanto en las actividades, como en la gestión» Gobierno anterior

Turismo

Unas fiestas como las de San Froilán dejan en evidencia que el turismo constituye la gran pieza angular de la economía de esa ciudad. «No queremos el turismo de borrachera, vamos a luchar por tener un turismo de calidad que contribuya a que la ciudad de León tenga movimiento económico», señala Travesí. Desde el consistorio van pelear porque «León sea una ciudad de turismo gastronómico, por ello estaremos en contacto permanente con los hosteleros».

«Con el mismo personal se va intentar mantener la ciudad más limpia» limpieza en León

El turismo constituye una fuente importante de creación de empleo en la ciudad de León, «es el que más capacidad de generar empleo tiene», acentúa la concejala a quien le «gustaría que esta ciudad tuviera un tejido empresarial más fuerte del que tiene, pero lo cierto es que es una ciudad de servicios». El objetivo que se fija este equipo de gobierno es el de «concienciar a la ciudadanía de que este sector es muy importante y que abarca más allá de bares y hoteles, llegando al sector del taxi o al de las visitas culturas e históricas». La pérdida de población y la falta de empleo fue uno de los ejes centrales en los que se fijaron las críticas al Partido Popular durante la campaña electoral, ahora representa un reto al que los socialistas se tienen que someter.

«Los empresarios tienen ganas de que se cuenten con ellos y nosotros vamos tenderles siempre la mano» industria

La campaña electoral también centró sus miradas en la suciedad que tienen las calles de esta ciudad. «La ciudad está sucia, no se ha cumplido el compromiso de inversión anual en maquinaria y no se han hecho las gestiones necesarias para mantenerla limpia». Como solución, mantiene lo aportado por el alcalde José Antonio Diez, reorganización el servicio. «Con el mismo personal se va intentar mantener la ciudad más limpia, algo que llevará su tiempo porque no podemos cambiar de un día para otro lo que se ha hecho mal en ocho años», asegura Travesí.

San Marcos y Palacio Congresos

Dos de los proyectos con los que tendrá que lidiar este Ayuntamiento son la reforma del parador San Marcos y el futuro del Palacio de Congresos; este último, actualmente se encuentra paralizado debido a la falta de presupuesto derivada de las indemnizaciones pagadas a la empresa adjudicataria -en torno a siete millones-, motivadas en el retraso en la ejecución de las obras por la demora en el ingreso de las partidas comprometidas de financiación por parte de las administraciones, «especialmente» la Junta de Castilla y León. «Era un proyecto que tenía que estar finalizado, en el que comprometieron tres instituciones, Gobierno Central, Ayuntamiento y Junta; hay dos instituciones que cumplieron y una que no lo hizo. Ahora, solo queda hablar en positivo y daremos una solución al problema», confirma Susana Travesí.

«En el Palacio de Congresos, el Gobierno y el Ayuntamiento cumplieron, la Junta no» centro congresual

En cuanto a la modernización de San Marcos, la concejala remarca el compromiso fijado por todos los grupos que conforman el Ayuntamiento en el pleno celebrado el pasado 1 de octubre, donde se dio luz verde a una moción para exigir al Gobierno y a Paradores que, en el menor plazo, posible finalicen las obras de reforma del edificio histórico y lleven a cabo la licitación y ejecución de la segunda fase que contempla la ampliación del parador. Aunque, la concejala aprovecha la conversación para criticar al Partido Popular por «atascar la situación al no poder a disposición una plazas aparcamiento, que nosotros ya hemos solucionado».

Un encuentro el que ha mantenido la concejala Susana Travesí con leonoticias que a lo largo de la legislatura este medio de comunicación mantendrá con el resto del equipo de gobierno para desglosar los proyectos, actividades y noticias que afecten a la capital leonesa